Nữ sinh lớp 9 ở TP.HCM trở về sau 34 ngày mất tích bí ẩn

Ngày 13-8, gia đình em LHPH (14 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, tên nhân vật đã được thay đổi) xác nhận nữ sinh này đã trở về nhà an toàn sau hơn một tháng rời khỏi nơi ở không rõ lý do.

Camera ghi nhận hình ảnh nữ sinh lớp 9 rời khỏi nơi ở.

Trước đó, vào rạng sáng 10-7, chị Y (mẹ của em H) phát hiện con gái không còn trong phòng ngủ. Qua kiểm tra camera an ninh, gia đình phát hiện em H rời nhà vào khuya 9-7, mang theo một balô trắng.

Gia đình đã trình báo Công an phường Tăng Nhơn Phú. Quá trình rà soát cho thấy vào thời điểm rời nhà, em H được một nam thanh niên điều khiển xe máy chở đi. Công an đã thu thập hình ảnh từ camera trên tuyến đường gần nhà và đang xác minh danh tính người liên quan.

Công an phường có mặt trấn an và đưa em H trở về nhà an toàn sau 34 ngày mất tích bí ẩn.

Trong suốt hơn một tháng, gia đình chị Y đã tìm kiếm khắp nơi, đồng thời đăng tải thông tin tìm con trên mạng xã hội. Đến trưa 13-8, em H liên hệ với chị gái qua Facebook và hẹn gặp tại một địa điểm ở phường Thủ Đức.

Người thân cho biết khi gặp lại gia đình, nữ sinh tỏ ra vui vẻ, khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường. Sau cuộc gặp, Công an phường Tăng Nhơn Phú cũng có mặt, động viên tinh thần và đưa em H về nhà an toàn.

Gia đình em H vui mừng vì gặp lại được con gái sau nhiều ngày mất tích.

Trao đổi với PV, chị Y cho biết gia đình vừa mừng vừa lo. “Con tôi chưa đủ tuổi vị thành niên, bỏ nhà đi hơn một tháng, chưa rõ ai là người rủ rê. Vụ việc này tôi cũng đã báo lại với công an địa phương để hỗ trợ gia đình”- chị Y nói

Công an phường Tăng Nhơn Phú đã tiếp nhận thông tin và làm rõ vụ việc.