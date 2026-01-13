Nữ Giám đốc Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh bị bắt

Ngày 13/1, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra đối với Phan Thị Thu Hường (SN 1973) - Giám đốc và Võ Văn Hoài (SN 1973), kế toán trưởng Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh để điều tra về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các đối tượng Võ Văn Hoài và Phan Thị Thu Hường bị bắt giữ.

Trước đó, qua công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực thể dục thể thao, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh) có một số dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước được cấp ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi vận động viên, chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng trong vụ án.

Sau thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 9/1/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra đối với Phan Thị Thu Hường và Võ Văn Hoài.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án xử lý nghiêm sai phạm của các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.