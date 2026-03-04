Sau 27 năm lần trốn, kẻ sát hại hàng xóm ra đầu thú

Công an phường Đa Mai (Bắc Ninh) vừa vận động thành công đối tượng giết người là Nguyễn Văn Phong (SN 1972, trú tại phường Đa Mai) ra đầu thú.

Được biết, vào năm 1997, Nguyễn Văn Phong, đã sát hại 1 người cùng tổ dân phố. Thời điểm đó, Phong bị khởi tố, bắt giữ, tuy nhiên đối tượng đã bổ trốn sang Trung Quốc vào năm 1999.

Đối tượng Nguyễn Văn Phong. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đến năm 2026, Công an phường Đa Mai đã phối hợp với gia đình, người thân của đối tượng tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Trước sự kiên trì vận động của lực lượng công an và sự động viên của gia đình, đến ngày 4/3, Nguyễn Văn Phong đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.