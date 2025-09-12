Bắt tạm giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa

Tối 12/9, thông tin từ Viện KSND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ban hành quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam​ đối với ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa

Hôm qua (ngày 11/9), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ việc.