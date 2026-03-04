Phát hiện thi thể nam giới cháy đen, mất một cánh tay ở TPHCM

Ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, được phát hiện tại khu đất trống ở khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ. Đồng thời, đơn vị đã phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.

Khu vực nơi phát hiện thi thể nam giới trong tình trạng cháy đen, đang phân hủy. Ảnh: N.D

Trước đó, trưa ngày 27/2, người dân đang dọn cỏ tại khu đất trống thuộc dự án nhà ở công nhân (tổ 3, khu phố Tân Hạnh) thì phát hiện một thi thể đã cháy đen, đang trong tình trạng phân hủy nặng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Mỹ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm bước đầu, cơ quan công an xác định thi thể là nam giới (không rõ lai lịch), mất cánh tay phải, khoảng 20-30 tuổi, cao khoảng 1,7m.

Tại hiện trường, công an thu giữ được các đồ vật gồm: 1 đôi dép màu xanh nước biển, tình trạng than hóa; 3 mảnh kim loại; 2 mảnh vải màu đỏ bị cháy cùng 1 mũ bảo hiểm màu đen, bên trên có ký tự Andes Helmet.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo ai là thân nhân hoặc có thông tin liên quan đến tung tích nạn nhân trên hãy báo ngay cho đơn vị (địa chỉ: số 15 Trường Chinh, phường Bà Rịa, TPHCM) để phối hợp giải quyết.