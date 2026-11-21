Ngày 20/11, Bộ Nội vụ có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trên cả nước, đề nghị tạm dừng tuyển dụng mới công chức cho đến khi hoàn thành rà soát, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo kết luận của Bộ Chính trị.

Việc tạm dừng áp dụng cả với những trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa được ban hành quyết định tuyển dụng. Riêng các cơ quan đang thực hiện quy trình tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút người có tài năng được tiếp tục tuyển dụng nếu phù hợp với phương án biên chế.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạm dừng điều chuyển cán bộ, công chức nhằm giữ nguyên số biên chế tạm giao năm 2026. Đây là cơ sở để xác định nhu cầu nhân sự, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và sắp xếp lại đội ngũ theo vị trí việc làm.

Trường hợp thực sự cần thiết để đáp ứng ngay yêu cầu công việc, cơ quan quản lý vẫn được tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan, đơn vị khác trong phạm vi biên chế được giao. Cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp cán bộ, công chức được quyết định và chịu trách nhiệm về việc điều chuyển.

Bộ Nội vụ yêu cầu không lợi dụng việc điều chuyển để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc làm phát sinh những vị trí không cần thiết trong quá trình rà soát, sắp xếp bộ máy.

Tính đến ngày 31/3/2026, cả nước có 519.877 cán bộ, công chức, gồm 78.984 người ở trung ương, 93.696 người ở cấp tỉnh và 347.197 người ở cấp xã.

Công chức xã Vĩnh Thuận, Hải Phòng, tháng 10/2026. Ảnh: Lê Tân

Trước đó ngày 13/11, Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát chức năng, nhiệm vụ để xác định chính xác vị trí việc làm, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp và loại bỏ những công việc không cần thiết.

Việc xác định vị trí việc làm phải dựa trên chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế, thay vì số lượng nhân sự hiện có. Các cơ quan không được kê khai hình thức hoặc tìm cách hợp thức hóa bộ máy, biên chế hiện hành.

Bộ Chính trị yêu cầu người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, không giao khoán toàn bộ cho cấp dưới hoặc cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ; không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế.

Kết quả rà soát vị trí việc làm cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng chính sách tiền lương mới. Ngày 16/11, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội dự kiến trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào tháng 2/2027, trước khi báo cáo Hội nghị Trung ương 5 khóa XIV vào tháng 3/2027.

Theo định hướng tại Nghị quyết 27 năm 2018, bảng lương mới sẽ được xây dựng theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, thay cho cách tính dựa trên mức lương cơ sở và hệ số hiện nay.