Nóng trong tuần: Tượng mèo đón Tết Quý Mão 2023 ở Thanh Hóa gây "bão" mạng

Tượng mèo đón Tết Quý Mão 2023 ở Thanh Hóa gây "bão" mạng

Tượng mèo dựng tại một điểm du lịch của xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa)

Những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ, bàn tán xôn xao về hình ảnh một pho tượng mèo vừa được dựng tại khuôn viên một điểm du lịch thuộc xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa có hình thù rất khác lạ.

Bức tượng này đang gây "bão" mạng xã hội khi có nhiều tranh cãi, nhiều người cho rằng đây không phải là mèo mà trông nó giống như một con chuột chù. Nhiều người lại cho rằng tượng có thân hình như một chú lợn quay, trong khi khuôn mặt thì trông giống chuột hơn.

Tượng mèo này được sơn màu vàng toàn thân, có chiều cao khoảng 2m, dài khoảng 4m, được làm bằng xi-măng. Pho tượng này mới được dựng xong để phục vụ người dân địa phương chơi Noel và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đáng nói, địa điểm dựng pho tượng mèo lạ lẫm này cũng từng gây "bão" mạng xã hội trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, khi tại đây cho dựng một pho tượng hổ có hình thù như một con heo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng bị bắt trong vụ “chuyến bay giải cứu”

Bị can Chử Xuân Dũng

Tối 22/12, Trung tướng Tô Ân Xô - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Chử Xuân Dũng - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội và ông Vũ Hồng Nam, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để điều tra về tội Nhận hối lộ. Khởi tố, tạm giam bà Phạm Bích Hằng, Giám đốc Công ty Cổ phần vina Mi Chi về tội Đưa hối lộ.

Đây là diễn biến tố tụng mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến các “chuyến bay giải cứu”.

Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, ông Chử Xuân Dũng ban đầu là Phó trưởng ban, sau đó là Trưởng ban Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Hà Nội.

Hàng loạt giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm bị bắt

Đầu giờ chiều 20/12, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin báo chí liên quan đến vụ việc công an khởi tố vụ án tại nhiều Trung tâm Đăng kiểm, bắt giữ hàng chục bị can tại 9 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

Trung tâm Đăng kiểm 50-15D bị đình chỉ hoạt động.

Trong đó có 5 Trung tâm do bị can Trần Lập Nghĩa làm giám đốc. Cụ thể Trung tâm Đăng kiểm: 62-03D (tỉnh Long An); 71-02D (tỉnh Bến Tre); 83-02D (tỉnh Sóc Trăng); 66-02D (tỉnh Đồng Tháp): 63-02D (tỉnh Tiền Giang).

Trung tâm Đăng kiểm 50-15D (TP Thủ Đức, TP.HCM) do Nguyễn Trọng Vĩnh làm Giám đốc. Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân) do Ngô Ngọc Sơn làm giám đốc. Trung tâm đăng kiểm 50-10D (huyện Củ Chi) do Nguyễn Thanh Tâm làm giám đốc và Trung tâm đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè) do Hồ Hữu Tài làm Giám đốc.

Theo Công an TP.HCM, các giám đốc của các Trung tâm Đăng kiểm này đã chỉ đạo các Phó Giám đốc và nhân viên cố ý bỏ qua các lỗi vi phạm đối với trường hợp người dân đưa phương tiện xe cơ giới đường bộ đến đăng kiểm. Công an xác định có khoảng 70.000 phương tiện được bỏ qua các lỗi vi phạm, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.

Đề nghị án chung thân đối với Nguyễn Thái Luyện, CEO Alibaba

Sáng 19/12, TAND TP.HCM tiếp tục đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị cáo khác bị truy tố các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Phiên toà tiếp tục với phần luận tội của đại diện VKS.

Sau khi trình bày bản luận tội đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Thái Luyện (CEO Alibaba) mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chung tội danh này các bị cáo khác đều bị đề nghị mức án từ 12-20 năm tù.

Các bị cáo trong phiên toà ngày 19/12. Ảnh: Nguyệt Nhi

Vợ của Luyện là bị cáo Võ Thị Thanh Mai bị đề nghị tuyên 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-14 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt chung bị đề nghị là 30 năm tù.

Em trai Luyện là Nguyễn Thái Lực bị đề nghị 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 10-12 năm tù về tội rửa tiền.

Về trách nhiệm dân sự, VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên buộc Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai có trách nhiệm trả cho 4.550 bị hại với số tiền hơn 2.400 tỉ đồng.

Đại diện VKS cũng khẳng định những dự án, những lô đất mà các khách hàng đã ký với Công ty Alibaba để mua sẽ không bao giờ có. Vì tất cả các dự án đều không đủ điều kiện để mở bán.

Nhiều cán bộ ngoại giao bị kỷ luật và đề nghị kỷ luật

Trong các ngày 20 và 21/12/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp Kỳ thứ 24. Ủy ban đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2021 - 2026.

UBKT Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều lãnh đạo, cán bộ Bộ Ngoại giao. Ảnh: UBKT Trung ương

Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Ngoại giao và nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Vi phạm được xác định trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam.

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026; ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Đảng ủy Bộ kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-tuong-meo-on-tet-quy-mao-2023-o-thanh-hoa-gay-34-bao-34-mang-a587366.html