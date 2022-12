Bắt hàng loạt giám đốc, phó giám đốc của 9 Trung tâm Đăng kiểm

Đầu giờ chiều 20-12, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin báo chí liên quan đến vụ việc công an khởi tố vụ án tại nhiều Trung tâm Đăng kiểm, bắt giữ hàng chục bị can tại chín Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

Trung tâm Đăng kiểm 5015D bị đình chỉ hoạt động.

Công an TP cũng đã khám xét khẩn cấp tại chín Trung tâm Đăng kiểm.

Trong đó có năm Trung tâm do bị can Trần Lập Nghĩa làm giám đốc. Cụ thể Trung tâm Đăng kiểm: 62-03D (tỉnh Long An); 71-02D (tỉnh Bến Tre); 83-02D (tỉnh Sóc Trăng); 66-02D (tỉnh Đồng Tháp): 63-02D (tỉnh Tiền Giang).

Trung tâm Đăng kiểm 50-15D (TP Thủ Đức, TP.HCM) do Nguyễn Trọng Vĩnh làm Giám đốc. Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân) do Ngô Ngọc Sơn làm giám đốc. Trung tâm đăng kiểm 50-10D (huyện Củ Chi) do Nguyễn Thanh Tâm làm giám đốc và Trung tâm đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè) do Hồ Hữu Tài làm Giám đốc.

Theo Công an TP.HCM, các giám đốc của các Trung tâm Đăng kiểm này đã chỉ đạo các Phó Giám đốc và nhân viên cố ý bỏ qua các lỗi vi phạm đối với trường hợp người dân đưa phương tiện xe cơ giới đường bộ đến đăng kiểm.

Công an TP.HCM họp báo cung cấp thông tin liên quan vụ việc. Ảnh: TS

Theo đó, Công an xác định có khoảng 70.000 phương tiện được bỏ qua các lỗi vi phạm, thu lợi bất chính hơn 10 tỉ đồng.

Cũng theo công an TP, đối với ông Nghĩa, bị can này đã có hành vi giả mạo vị trí công tác, cố ý hợp thức hoá công việc của các đăng kiểm viên, giả chữ ký của các đăng kiểm viên.

Tại Trung tâm của bị can Nghĩa, số phương tiện được xác định bỏ qua các lỗ vi phạm là trên 50.000 xe, với số tiền hơn 10 tỉ đồng. Công an đánh giá hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến xã hội và hoạt động an toàn giao thông.

Hiện công an TP.HCM đã bắt giữ tổng cộng 33 bị can.

