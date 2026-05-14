Khởi tố chủ cơ sở 'Văn Quý 7777' dùng ngô, đậu nành sản xuất cà phê giả

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (SN 1985, trú xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Theo điều tra ban đầu, cơ sở cà phê "Văn Quý 7777" do Quý làm chủ đã sử dụng ngô, đậu nành rang, tẩm phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, sau đó bán ra thị trường với giá từ 80.000 đến 100.000 đồng/kg.

Đỗ Văn Quý tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Khám xét cơ sở, lực lượng công an thu giữ 79,5 kg cà phê thành phẩm, 1.092 kg nguyên liệu đã qua sơ chế cùng nhiều máy móc, phụ gia và bao bì phục vụ hoạt động sản xuất.

Tại cơ quan điều tra, Quý khai nhận từ đầu năm 2024 đến nay đã tiêu thụ khoảng 10 tấn cà phê bột giả ra thị trường.

Hiện trường nơi Đỗ Văn Quý sản xuất cà phê bột giả. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Cơ quan công an đã trưng cầu giám định các mẫu cà phê do cơ sở này sản xuất tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Kết quả cho thấy các mẫu không phát hiện hàm lượng caffein, đủ căn cứ xác định là cà phê giả theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.