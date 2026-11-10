Lái ô tô sau khi uống rượu bia, tài xế gây tai nạn 2 người tử vong

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.M.H. (SN 1998, trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, liên quan đến vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Trước đó, khoảng 18h54 ngày 26/7/2026, tại Km38+500 đường ĐT725, thuộc thôn Liên Trung, xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô biển kiểm soát 99A-672.xx do P.M.H. điều khiển và xe mô tô biển kiểm soát 49D1-305.xx do ông B.V.C. (SN 1972) điều khiển, chở theo bà P.T.S. (SN 1981).

Thời điểm xảy ra tai nạn, hai phương tiện di chuyển theo hai chiều ngược nhau. Vụ va chạm khiến ông B.V.C. và bà P.T.S. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong tại bệnh viện. Hai phương tiện bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Vụ va chạm giữa ô tô và xe máy tại Lâm Đồng khiến 2 người tử vong, nguyên nhân ban đầu được xác định liên quan đến việc tài xế sử dụng rượu bia và đi sai phần đường. (Video Cục CSGT)

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định P.M.H. điều khiển ô tô không đi đúng phần đường quy định, dẫn đến tai nạn. Kết quả kiểm tra cũng xác định tài xế có sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.M.H. để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông tin được cung cấp, hành vi của bị can được xác định liên quan đến điểm b và điểm đ khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt đối với trường hợp thuộc khoản này là từ 3 năm đến 10 năm tù.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ tai nạn một lần nữa cho thấy nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng từ việc sử dụng rượu, bia khi lái xe. Người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ quy định về phần đường, làn đường và không lái xe sau khi đã sử dụng đồ uống có cồn, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.