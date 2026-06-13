Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hơn 70.000 hũ yến giả

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang (SN 1991, trú khu căn hộ Rivera Point, phường Tân Mỹ, TP.HCM) và Trương Thoại Vinh (SN 1994, trú tại TP. Cần Thơ) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng sẵn, có tổng trọng lượng trên 15 tấn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lợi dụng nhu cầu sử dụng các sản phẩm yến chưng sẵn ngày càng tăng cao, các đối tượng đã tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu "Mina Nest" và "Gold Nest" trên nền tảng mạng xã hội facebook nhằm thu lợi bất chính.

Vũ Thùy Trang livestream giới thiệu, bán sản phẩm mang nhãn hiệu "Mina Nest" và "Gold Nest" trên nền tảng mạng xã hội Facebook. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Để mở rộng tiêu thụ sản phẩm, Vũ Thùy Trang sử dụng 10 trang Fanpage Facebook khác nhau, thuê chạy quảng cáo trên phạm vi toàn quốc, đồng thời trực tiếp quay video, livestream giới thiệu sản phẩm với nội dung quảng cáo là yến chưng cao cấp, chứa tới 70% tổ yến nhằm tạo niềm tin đối với người tiêu dùng.

Mặc dù không có giấy phép kinh doanh sản phẩm yến sào và không thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm theo quy định, Trang vẫn liên hệ đặt gia công sản phẩm từ các cơ sở sản xuất bên ngoài với giá chỉ từ 6.000 đồng đến 9.000 đồng mỗi hũ (loại 70ml và 150ml), sau đó tự thiết kế, in ấn bao bì, tem nhãn và bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần.

Quá trình điều tra xác định, để có nguồn hàng tiêu thụ, Trang liên hệ với Trương Vũ Tuấn Cường, đại diện Công ty Kivaco tại TP.HCM để đặt gia công các sản phẩm yến chưng với nhiều hương vị khác nhau. Tuy nhiên, trong suốt quá trình đặt hàng, Trang không kiểm tra công thức sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu, tỷ lệ thành phần hay quy trình chế biến sản phẩm mà chỉ thỏa thuận giá thành.

Ngoài ra, Trang thuê Trương Thoại Vinh quản lý hoạt động kinh doanh, cùng tham gia thiết kế, in ấn các nhãn hàng hóa ghi thông tin về các doanh nghiệp sản xuất không có thật. Đồng thời, các đối tượng thuê từ 4 đến 5 lao động thực hiện việc dán nhãn, đóng gói, chốt đơn hàng và vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ trên phạm vi cả nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Thuỳ Trang và Trương Thoại Vinh. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Kết quả điều tra xác định, các sản phẩm "Yến chưng sẵn Gold Nest" và "Mina Nest - Thượng đỉnh yến Khánh Hòa" đều ghi thông tin nơi sản xuất tại TP. Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên, qua xác minh tại cơ quan chức năng và địa chỉ thực tế, cơ quan điều tra xác định hoàn toàn không tồn tại các doanh nghiệp có tên như trên. Toàn bộ thông tin về đơn vị sản xuất, địa chỉ sản xuất đều do các đối tượng tự tạo ra nhằm đánh lừa người tiêu dùng về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM khám xét khẩn cấp kho hàng của các đối tượng tại địa chỉ 585/32/27 Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận, TP.HCM).

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng các loại với tổng trọng lượng trên 15 tấn, 01 máy dán nhãn cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn, tài liệu và vật chứng liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang và Trương Thoại Vinh về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan chức năng thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thoại Vinh, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thùy Trang, do đang mang thai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng.