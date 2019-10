Nóng 24h qua: Thêm nhiều gia đình trình báo có người thân mất liên lạc ở Anh

Thứ Ba, ngày 29/10/2019 20:00 PM (GMT+7)

Thêm nhiều gia đình trình báo có người thân mất liên lạc ở Anh; Áp thấp chính thức mạnh lên thành bão số 5, uy hiếp Bình Định – Ninh Thuận… là những tin tức nóng nhất ngày 29/10.

Thêm nhiều gia đình trình báo có người thân mất liên lạc ở Anh

Hiện đã có 18 gia đình ở Nghệ An trình báo mất liên lạc với người thân

Tại Nghệ An, thông tin từ Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó giám đốc công an tỉnh, tính đến tối 28/10 đã có 18 gia đình trên địa bàn tỉnh trình báo về việc mất liên lạc với người thân khi đi Anh. Những gia đình này trình báo mất liên lạc với con chủ yếu vào hai ngày 22 và 23/10.

Tại Quảng Bình, sáng 29/10, ông Nguyễn Văn Lào, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) xác nhận địa phương vừa nhận đơn trình báo của một gia đình có người thân mất tích khi sang Anh làm việc, nghi liên quan đến vụ 39 người thiệt mạng trong thùng container xảy ra tại quốc gia này.

Cũng trong sáng nay, tại Thừa Thiên- Huế, Bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, cho biết đã tiếp nhận thông tin về việc một gia đình ở phường Vỹ Dạ (TP Huế) trình báo con mình được mạng xã hội loan tin là một trong số 39 nạn nhân bị chết tại Anh.

Trước đó, một số trang cá nhân Facebook đưa thông tin ghi rằng: "Ai ở khu vực Vỹ Dạ biết em này thì báo cho gia đình biết để đưa em về. Em tên Nguyễn Bá H., một trong số 39 người chết tại Anh...". Kèm theo đó là hình ảnh của người này. Ông Nguyễn Hoài Phương, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ, cho biết đã giao công an phường vào cuộc xác minh thông tin.

Trước đó, như đã thông tin, Cảnh sát Anh ngày 23-10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh. Có thông tin cho rằng trong số những thi thể này có thể có nạn nhân là người Việt Nam. Công tác khám nghiệm tử thi với 39 người chết (31 nam, 8 nữ) đang được tiến hành nhằm xác minh chính xác họ đã tử vong như thế nào. Cùng với đó, quá trình lâu dài hơn là xác minh danh tính nạn nhân cũng đã được triển khai.

Bộ trưởng Bộ Công an khuyên gia đình có con mất liên lạc ở Anh bình tĩnh

Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Chia sẻ bên hành lang quốc hội đầu giờ chiều nay (29/10), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay Bộ này vẫn đang tích cực phối hợp với phía Anh để xác minh làm rõ các thông tin liên quan.

“Bộ Công an đã cử người về các địa phương, đồng thời yêu cầu công an Nghệ An, Hà Tĩnh triển khai ngay các công việc cần thiết” – Bộ trưởng nói.

Người đứng đầu Bộ Công an cũng khẳng định, 4 hồ sơ người tử vong trong container ở Anh chuyển cho Việt Nam vẫn đang trong quá trình xác minh. Cũng như vậy, thông tin về 14 trường hợp là người Nghệ An được thông báo mất tích nghi có liên quan đến vụ việc này vẫn đang được xác minh và chưa có kết luận cuối cùng. Mọi thông tin đều là dự báo, nghi ngờ, đưa lên không chính xác sẽ gây hoang mang.

“Gia đình có người mất liên lạc cần bình tĩnh, chờ các cơ quan chức năng xác minh và đưa ra những thông tin cuối cùng chính xác nhất” - Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cho biết thêm, hiện tại, đoàn công tác của Bộ Công an cũng chưa lên đường sang Vương quốc Anh để làm việc xung quanh vụ việc 39 lao động nhập cư nghi người châu Á tử nạn ở nước này.

“Nếu có người Việt Nam nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng, Chính phủ sẽ triển khai việc đưa di thể công dân về nước. Sẽ có người sang phối hợp với phía Anh để xác nhận chính xác danh tính. Theo luật pháp của Anh, họ cũng muốn cho đưa thi thể những người quá cố về nước. Chính phủ sẽ hỗ trợ. Bộ Công an cũng sẽ tạo điều kiện nhất cho các gia đình trong trường hợp có thân nhân tử nạn”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Áp thấp chính thức mạnh lên thành bão số 5, uy hiếp Bình Định – Ninh Thuận

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (29/10), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 trong năm 2019.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão đang cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 100km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5 trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 30/10, tâm bão số 5 ở ngay trên vùng biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Như vậy, từ khoảng chiều đến đêm mai (30/10) bão đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Campuchia.

Xăm chân mày, người phụ nữ ở TPHCM hôn mê rồi tử vong

Ngày 29/10, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM cho hay mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa song người phụ nữ hôn mê sau khi xăm chân mày làm đẹp đã tử vong lúc 9 giờ sáng cùng ngày, sau 2 ngày cầm cự.

Sở Y tế TP HCM xác định cơ sở thẩm mỹ thực hiện xăm chân mày cho người phụ nữ này là Thẩm mỹ viện Hoài Anh (quận 1-TP HCM).

Theo BS CK2 Hồ Văn Hân, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trước đó, 17 giờ ngày 27/10, nữ bệnh nhân này được Trung tâm Cấp cứu Ngoại viện 115 đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngừng tuần hoàn-ngừng hô hấp.

Như vậy, đây là ca tử vong thứ 3 sau thẩm mỹ làm đẹp trên địa bàn TP chỉ trong vòng hai tuần gần đây, 2 phụ nữ tử vong trước đó bị tai biến sau làm đẹp căng da mặt và nâng ngực.