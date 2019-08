Nóng 24h qua: Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày dịp lễ Quốc khánh 2/9?

Thứ Hai, ngày 05/08/2019 20:00 PM (GMT+7)

Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày dịp lễ Quốc khánh 2/9?; 10 giờ sáng nay vùng áp thấp mới xuất hiện ở Bắc Biển Đông;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày dịp lễ Quốc khánh 2/9?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết năm nay, ngày Quốc khánh (2/9) rơi vào thứ hai nên nếu cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục.

Theo thông báo về lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, dịp lễ Quốc khánh năm nay (2/9) rơi vào thứ hai.

Quốc khánh 2-9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục.

Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục

Do đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; người lao động làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (nghỉ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần) sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, tức là từ thứ bảy (ngày 31-8-2019) đến hết thứ hai (ngày 2-9-2019).

Vùng áp thấp mới xuất hiện ở Bắc Biển Đông

Sáng nay (5/8), trên dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17-20 độ Vĩ Bắc hình thành một vùng áp thấp, lúc 10 giờ sáng nay vùng áp thấp có vị trí ở Bắc Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này ít di chuyển và chưa có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Xuất hiện vùng áp thấp mới ở Bắc Biển Đông. Ảnh minh họa

Theo ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau cơn bão số 3 vừa đổ bộ vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ 10-31/8 có khả năng xuất hiện ít nhất 1-2 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Trong khi đó, trên đất liền, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua giữa khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên trong ngày và đêm hôm nay (5/8), ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-60mm).

Bắt khẩn cấp 5 đối tượng dùng mắm tôm để khủng bố quán phở Hòa Pasteur

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, đã bắt khẩn cấp Phạm Phong Phú (SN 1972, ngụ quận 10, TP HCM) cùng 4 đồng phạm khác để điều tra tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Kẻ gian ném chất bẩn cả vào người thực khách.

Nhóm 5 đối tượng giang hồ này là những kẻ đã có hành vi đe dọa, dùng mắm tôm, chất bẩn và lòng lợn để tấn công quán phở Hòa (số 280C Pasteur, phường 8, quận 3, TP HCM) để cưỡng đoạt tài sản. Lãnh đạo VKSND TP HCM đã phê chuẩn lệnh bắt này.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM cũng đang mở rộng vụ án, đang làm việc với ông Võ Anh Tuấn (con rể chủ quán phở Hòa Pasteur) để làm rõ các hợp đồng vay mượn nợ; đồng thời làm rõ các giấy tờ ông Tuấn dùng để cầm cố, thế chấp vay mượn nợ là giả hay thật.

Trước đó, ông Phan Tùng Linh (anh em cột chèo với ông Tuấn) cho biết có nhiều chủ nợ, công ty thu hồi nợ đến quán tìm ông Tuấn để đòi nợ. Tổng cộng, ông Tuấn đã nợ nhiều người với số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Xúc phạm CSGT trên Facebook, cô gái trẻ bị triệu tập

Ngày 5/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bắc Ninh vừa triệu tập Phạm Thị Hương (SN 1997, hộ khẩu tại Làng Chù, Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa) và nhân chứng cùng những người liên quan đến làm việc về hành vi bêu xấu hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân.

Trước đó, ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Ninh nhận được báo cáo sự việc của Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố về việc: Tài khoản Facebook "Hương tít" có đăng bài với những lời lẽ xúc phạm và đăng hình ảnh của lực lượng CSGT Công an thành phố trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực Ngã 6, TP Bắc Ninh.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bắc Ninh xác định khoảng 8h ngày 26/7, tại khu vực Ngã 6, TP.Bắc Ninh, Tổ công tác CSGT Công an thành phố phát hiện chị Nguyễn Bích Quỳnh (SN 1992, hộ khẩu tại phường Tam Thanh, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển xe máy điện (chưa có BKS) chở sau là Phạm Thị Hương. Cả 2 người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Dòng status bêu xấu hình ảnh CSGT trên trang Facebook cá nhân của Phạm Thị Hương.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra theo quy định.

Quá trình làm việc, Hương đã dùng điện thoại của mình chụp hình ảnh của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Sau đó Hương về phòng trọ, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân là "Hương tít" đăng hình ảnh lực lượng CSGT chụp trước đó kèm theo nội dung "Đùa chứ không nói thì thấy bực mình sáng sớm ra đi ăn sáng con xe đạp điện nó cũng không tha đói lắm rồi hay sao ấy .... vậy đó!!! “

Làm rõ thông tin xe sang Porsche Macan S trùng biển cực đẹp với xe Vios

Liên quan đến việc 1 chiếc xe ôtô SUV thể thao hạng sang Porsche Macan S bị phát hiện trùng BKS 99A-268.68 với 1 xe ôtô Toyota Vios ở tỉnh Bắc Ninh, chiều 5-8, một lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho biết BKS này được cấp cho chiếc xe Toyota Vios.

"Qua tra cứu trên hệ thống, BKS 99A-268.68 được đăng ký lần đầu ngày 3-1-2019 bởi chủ phương tiện là Lê Thị L. (trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)" - vị lãnh đạo phòng Kiểm định xe cơ giới nói.

Hình ảnh 2 chiếc xe trùng BKS xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đơn vị đang chờ kết quả giám định biển số được gắn trên xe hạng sang Porsche Macan S và làm rõ các thông tin có liên quan nên chưa thể đưa ra kết luận về vụ việc này.

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 3-8, khi chiếc xe Porsche Macan S mang BKS 99A-268.68 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) di chuyển trên đường Ngô Tất Tố (phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) bất ngờ xảy ra sự cố lật ngửa, khiến người ngồi trên xe bị thương.

Đáng chú ý, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, trên mạng xã hội lập tức xuất hiện hình ảnh 1 chiếc Toyota Vios cũng mang BKS tương tự, thông tin này khiến nhiều người tò mò, chia sẻ.

Theo tìm hiểu, chiếc SUV thể thao hạng sang Porsche Macan S có giá khoảng vài tỉ đồng, trong khi chiếc Toyota Vios có giá vài trăm triệu đồng.