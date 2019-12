Nóng 24h qua: Mẹ nữ trung tá bị tố "quỵt" tiền xe đứng ra trả tiền cho tài xế

Mẹ nữ trung tá bị tố "quỵt" tiền xe đã trả tiền cho tài xế; CSGT Bình Dương lên tiếng về nghi vấn CSGT truy đuổi dẫn đến tai nạn chết người… là những tin nóng 24h qua.

Mẹ nữ trung tá bị tố "quỵt" tiền xe đã trả tiền cho tài xế

Sáng 5/12, trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình đăng tải thông báo chính thức liên quan đến vụ việc một nữ cán bộ đang công tác tại đơn vị bị tố "quỵt" tiền của lái xe.

Nội dung tố nữ trung tá "quỵt" tiền xe được anh Hân đăng tải trên trang facebook cá nhân.

Cụ thể, ngày 12/11, Công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn đề nghị của anh Bùi Đức Hân (SN 1991, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Đông An, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đề nghị Công an tỉnh Thái Bình giải quyết việc trung tá Vũ Thùy Linh, cán bộ phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Thái Bình có thuê xe của anh vào ngày 08/11/2019 đi một số địa điểm trong và ngoài tỉnh Thái Bình với tổng số tiền 2 triệu đồng. Anh Hân đòi nhiều lần nhưng chị Linh vẫn chưa trả.

Ngay sau khi nhận được đơn đề nghị của anh Bùi Đức Hân và thông tin từ báo chí, mạng xã hội, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực tiếp làm việc với anh Bùi Đức Hân, chị Vũ Thùy Linh và mẹ đẻ chị Vũ Thùy Linh.

Anh Bùi Đức Hân cho biết, ngày 7 và 8/11 chị Linh có thuê xe của anh để chở đi một số địa điểm trong tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hà Nội, không có hợp đồng bằng văn bản, ngày 8/11/2019 chị Linh trả cho anh Hân 1 triệu đồng, còn 2 triệu đồng anh Hân đòi nhiều lần nhưng chị Linh chưa trả. Anh Hân đề nghị Công an tỉnh giải quyết, yêu cầu chị Linh trả cho anh số tiền trên.

Trung tá Vũ Thùy Linh báo cáo, ngày 7 và 08/11, đồng chí Linh có thuê xe anh Hân chở đi một số địa điểm trong tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hà Nội, không có hợp đồng bằng văn bản. Trưa 8/11, chị Linh trả cho anh Hân 1 triệu đồng. Sau đó, anh Hân đòi chị Linh trả thêm 2 triệu đồng nhưng chị Linh cho rằng giá thuê xe như vậy là cao nên chưa trả.

Mẹ đẻ chị Vũ Thùy Linh xác nhận, thời gian gần đây, chị Linh có biểu hiện tái phát bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc, trong cách ăn nói, cư xử, sinh hoạt có nhiều biểu hiện không bình thường. Bà thay mặt gia đình và con gái xin lỗi, trả tiền cho anh Bùi Đức Hân và có đơn cho chị Vũ Thùy Linh đi chữa bệnh theo quy định.

Công an tỉnh Thái Bình cũng khẳng định trung tá Vũ Thùy Linh có tiền sử của bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc, gia đình đã đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Bình từ 29/3/2011 đến ngày 11/4/2011.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp cùng gia đình đưa trung tá Vũ Thùy Linh đi chữa bệnh và xử lý vụ việc theo quy định.

CSGT Bình Dương lên tiếng về nghi vấn CSGT truy đuổi dẫn đến tai nạn chết người

Ngày 5/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ nghi vấn CSGT truy đuổi dẫn đến tai nạn chết người.

Khu vực nạn nhân tử vong

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương, khuya ngày 2 rạng sáng 3/12, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT tuần tra trên Đại lộ Bình Dương.

Lúc này, tổ tuần tra nhận được tin báo có một nhóm thanh niên chạy xe máy rú ga nẹt bô, bốc đầu, dàn hàng ngang gây mất ANTT nên tới để đẩy đuổi và giải tán họ.

Khi phát hiện lực lượng CSGT, nhóm thanh niên này chia làm nhiều hướng bỏ chạy, tổ tuần tra tiến hành đẩy đuổi, giải tán nhóm này.

Khi tổ tuần tra đến đến đoạn giao nhau giữa Đại lộ Bình Dương và đường Hoàng Hoa Thám (phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một) thì phát hiện vụ tai nạn giao thông nên dừng lại bảo vệ hiện trường và cấp cứu người bị nạn. Tổ tuần tra cử 2 CSGT tiếp tục việc đẩy đuổi.

Tổ tuần tra đã gọi xe cấp cứu của bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đến đưa nạn nhân bị tai nạn giao thông đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi xe cấp cứu đến nơi thì y tá phát hiện người này đã tử vong nên không chở về bệnh viện mà đợi lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường.

Sau đó lực lượng công an TP. Thủ Dầu Một đã đến khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn.

Băng giá phủ trắng Fansipan

Theo các nhân viên vận hành cáp treo trên đỉnh Fansipan (Lào Cai), sáng nay (5/12), nhiệt độ ở đỉnh Fansipan xuống tới âm 1 độ C, không khí khô và lạnh đã khiến băng giá xuất hiện. Lớp băng trắng xoá phủ khắp mặt sàn và cây cối… trên khu vực đỉnh, làm nên cảnh tượng kỳ thú như ở trời Âu.

Sau hai ngày rét đậm, 4h sáng 5/12, trên đỉnh Fansipan nhiệt độ xuống âm độ C làm nước đóng băng

Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, từ ngày 4/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Lào Cai. Đợt không khí lạnh này không mạnh, song ở một số khu vực đỉnh núi cao như Fansipan nhiệt độ vẫn xuống thấp, cộng với áp suất không khí thay đổi nên đã hình thành băng giá.

Dự báo, từ nay đến cuối tuần, thời tiết không có rét đậm nhưng vẫn lạnh kéo dài. Tuy nhiên, trên đỉnh Fansipan nhiệt độ sẽ rất thấp, nhất là lúc đêm về sáng, vì thế hiện tượng băng giá vẫn có thể xuất hiện.

Bão số 7 Kammuri bất ngờ đổi hướng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ sáng nay (5/12), bão số 7 Kammuri đang cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 280km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã giảm xuống cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Sau nhiều ngày di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, bão số 7 bắt đầu chuyển sang hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt nhiệt đới.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 7 Kamuri trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Đến 22 giờ ngày 6/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 130km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Như vậy, sau khi tương tác với không khí lạnh, bão số 7 đã suy yếu nhanh chóng và không có khả năng ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam.

