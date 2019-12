Nữ trung tá công an Thái Bình bị tố "quỵt" tiền xe trần tình gì?

Thứ Năm, ngày 05/12/2019 11:18 AM (GMT+7)

Nữ trung tá công an cho rằng giá thuê xe ô tô quá cao nên chưa trả hết tiền cho lái xe.

Nội dung tố nữ trung tá "quỵt" tiền xe được anh Hân đăng tải trên trang facebook cá nhân

Sáng 5/12, trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình đăng tải thông báo chính thức liên quan đến vụ việc một nữ cán bộ đang công tác tại đơn vị bị tố "quỵt" tiền của lái xe.

Cụ thể, ngày 12/11, Công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn đề nghị của anh Bùi Đức Hân (SN 1991, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Đông An, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đề nghị Công an tỉnh Thái Bình giải quyết việc trung tá Vũ Thùy Linh, cán bộ phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Thái Bình có thuê xe của anh vào ngày 08/11/2019 đi một số địa điểm trong và ngoài tỉnh Thái Bình với tổng số tiền 2 triệu đồng. Anh Hân đòi nhiều lần nhưng chị Linh vẫn chưa trả.

Ngay sau khi nhận được đơn đề nghị của anh Bùi Đức Hân và thông tin từ báo chí, mạng xã hội, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực tiếp làm việc với anh Bùi Đức Hân, chị Vũ Thùy Linh và mẹ đẻ chị Vũ Thùy Linh.

Anh Bùi Đức Hân cho biết, ngày 7 và 8/11 chị Linh có thuê xe của anh để chở đi một số địa điểm trong tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hà Nội, không có hợp đồng bằng văn bản, ngày 8/11/2019 chị Linh trả cho anh Hân 1 triệu đồng, còn 2 triệu đồng anh Hân đòi nhiều lần nhưng chị Linh chưa trả. Anh Hân đề nghị Công an tỉnh giải quyết, yêu cầu chị Linh trả cho anh số tiền trên.

Trung tá Vũ Thùy Linh báo cáo, ngày 7 và 08/11, đồng chí Linh có thuê xe anh Hân chở đi một số địa điểm trong tỉnh Thái Bình, Nam Định và Hà Nội, không có hợp đồng bằng văn bản. Trưa 8/11, chị Linh trả cho anh Hân 1 triệu đồng. Sau đó, anh Hân đòi chị Linh trả thêm 2 triệu đồng nhưng chị Linh cho rằng giá thuê xe như vậy là cao nên chưa trả.

Mẹ đẻ chị Vũ Thùy Linh xác nhận, thời gian gần đây, chị Linh có biểu hiện tái phát bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc, trong cách ăn nói, cư xử, sinh hoạt có nhiều biểu hiện không bình thường. Bà thay mặt gia đình và con gái xin lỗi, trả tiền cho anh Bùi Đức Hân và có đơn cho chị Vũ Thùy Linh đi chữa bệnh theo quy định.

Công an tỉnh Thái Bình cũng khẳng định trung tá Vũ Thùy Linh có tiền sử của bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc, gia đình đã đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Bình từ 29/3/2011 đến ngày 11/4/2011.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp cùng gia đình đưa trung tá Vũ Thùy Linh đi chữa bệnh và xử lý vụ việc theo quy định.

