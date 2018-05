Nỗi sợ tai nạn giao thông từ "ninja đeo tai nghe"

Nhiều nhất là GrabBike Theo quan sát trực tiếp của phóng viên trên các tuyến đường ở khu trung tâm TP HCM, đa số "ninja đeo tai nghe" là những người chạy xe ôm công nghệ, cụ thể là GrabBike. Các tài xế GrabBike do đặc thù phải tìm bản đồ, liên lạc với khách... nên buộc phải sử dụng điện thoại và tai nghe thường xuyên trên đường. "Sử dụng điện thoại, tai nghe... sẽ mất tập trung và xao nhãng việc quan sát trên đường cũng như tín hiệu giao thông của các xe khác như còi, đèn xi-nhan... Thế nhưng ,do công an không xử phạt và do đặc thù công việc nên mình vẫn phải sử dụng" - một tài xế GrabBike phân trần.