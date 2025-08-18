Ô tô con đối đầu xe khách trong hầm Đèo Ngang, 2 người tử vong tại chỗ

Vào khoảng 23 giờ 50 phút, ngày 17-8, trong hầm Đèo Ngang,Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS 38B-015.. do tài xế NQV (ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc-Nam đã xảy ra va chạm với ô tô con mang BKS 73A-228.. do anh TTM (48 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Trị) điều khiển theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe khách và ô tô con khiến 2 người tử vong. Ảnh: CTV

Cú tông mạnh khiến tài xế ô tô con và người đi cùng tử vong tại chỗ, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng, hầm Đèo Ngang bị ách tắc.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân. Đến khoảng 6 giờ ngày 18-8, giao thông qua hầm Đèo Ngang đã cơ bản được thông suốt.

Theo đơn vị quản lý đường bộ, thời điểm xảy ra tai nạn, hệ thống chiếu sáng ngoài và trong hầm Đèo Ngang đều hoạt động bình thường, cọc tiêu phân làn, mắt phản quang đầy đủ, mặt đường không có dấu hiệu bất thường.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.