Nơi nào sẽ nắng nóng đỉnh điểm trên 40 độ vào ngày mai?

Những khu vực sẽ có nắng nóng đến 40 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ như trạm: Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 38.2 độ, Đồng Hới (Quảng Trị) 38.7 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 39.3 độ, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38.2 độ; độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 50-55%.

Nhiều khu vực bước vào đỉnh điểm nắng nóng từ ngày mai.

Ngày 23-24/6, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Riêng ngày 24/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25/6; nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Đỉnh điểm nắng nóng ngày 24/6

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hôm nay (22/6), người dân thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc cảm nhận rõ thời tiết dễ chịu hơn hẳn những ngày qua. Cụ thể, từ sáng nay, những khu vực này trời nhiều mây hơn, cường độ nắng suy giảm đáng kể và dịu mát hơn so với các dự báo trước đó.

Ông Hưởng lý giải, nguyên nhân của hiện tượng này là do rãnh áp thấp gây mưa ở vùng núi phía Bắc những ngày qua đã dịch chuyển xuống phía Nam vào đêm qua và sáng nay. Sự dịch chuyển này khiến vùng nóng trong ngày 22/6 thu hẹp lại, chỉ còn xuất hiện ở khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ với ngưỡng nhiệt không quá cao, dao động trong khoảng 35-36 độ.

Ông Hưởng nhận định, đợt dịu mát này sẽ không kéo dài lâu. Dự báo thời tiết miền Bắc trong những ngày tới sẽ có sự biến động mạnh. Trong đó, ngày mai (23/6), rãnh áp thấp có xu hướng dịch ngược trở lại lên phía Bắc. Nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ nhanh chóng quay trở lại và xuất hiện trên diện rộng.

Ngày 24/6 được dự báo là thời điểm nắng nóng đạt đỉnh điểm. Theo ông Hưởng, đây sẽ là ngày nắng nóng gay gắt nhất trong tuần với mức nhiệt ở Bắc Bộ phổ biến từ 36-39 độ, cục bộ có nơi gay gắt trên 39 độ.

Sang ngày 25/6, rãnh áp thấp một lần nữa dịch chuyển xuống Bắc Bộ gây mưa rào, nền nhiệt bắt đầu giảm dần, giải nhiệt cho toàn khu vực. Ngày 26/6, nắng nóng cơ bản chấm dứt hoàn toàn ở Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân thủ đô và các tỉnh miền Bắc cần tranh thủ ngày thời tiết dịu mát hôm nay để chuẩn bị các biện pháp chống nóng, kết hợp điều tiết sinh hoạt hợp lý trước khi bước vào ngày đỉnh điểm nắng nóng 24/6.