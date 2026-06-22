Bão Mekhala đang mạnh lên thành siêu bão, giật cấp 17

Chiều nay (22/6), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Mekhala tiếp tục mạnh thêm, vị trí lúc 13h ngày 22/6 của bão Mekhala ở vào khoảng 17,8N-127,0E, cường độ mạnh cấp 15, giật trên cấp 17 và hiện bão cách phía Đông Bắc của đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 550km về phía Đông.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, bão Mekhala di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và cường độ có thể mạnh lên cấp 1 (7cấp siêu bão), giật trên cấp 17, sau đó bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, tiếp theo là hướng Đông Bắc hướng về phía vùng biển phía Nam của Nhật Bản và suy yếu dần, cơ quan khí tượng Việt Nam vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão Mekhala này.

Bão Mekhala đang tiếp tục mạnh thêm. Nguồn ảnh: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam

Các cơ quan khí tượng của Nhật Bản và Philippines cũng đưa ra nhận định tương tự. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy bão Mekhala sẽ ảnh hưởng hoặc di chuyển vào Biển Đông.

Đánh giá về mùa mưa bão năm 2026, cơ quan khí tượng cho biết tác động của hiện tượng El Nino có thể khiến số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông thấp hơn mức trung bình nhiều năm. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 8-10 cơn bão xuất hiện trên Biển Đông, trong đó khoảng 3-5 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Các cơn bão được dự báo tập trung nhiều trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 tại khu vực Bắc Bộ và từ tháng 10 đến tháng 11 ở Trung Bộ. Ngoài ra, không loại trừ khả năng các hình thái thời tiết nguy hiểm này có thể tác động đến Nam Bộ trong những tháng cuối năm.