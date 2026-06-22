Nắng nóng kéo dài, nhiều gia đình 'nín thở' chờ hóa đơn tiền điện

Những ngày tháng 6 nắng nóng liên tiếp, điều hòa trở thành thiết bị không thể thiếu trong nhiều gia đình. Với gia đình 5 người của chị Hồng Nhung (Hà Nội), thời gian sử dụng các thiết bị điện tăng lên từng ngày, kéo theo nỗi lo về hóa đơn tiền điện và bài toán cân đối chi tiêu sinh hoạt.

Chị Nhung cho biết, các tháng trước đây gia đình chị thường duy trì mức tiền điện khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, riêng tháng 5 vừa qua, hóa đơn điện đã tăng lên hơn 2 triệu đồng. Tính thêm chi phí dịch vụ căn hộ, mỗi tháng gia đình chị phải chi hơn 3 triệu đồng cho các khoản liên quan đến điện, nước, sinh hoạt chung.

"Nhà tôi bật điều hòa từ 22h đến 6h sáng. Ban ngày, các con nghỉ hè ở nhà nên quạt, tivi, tủ lạnh đều hoạt động nhiều hơn. Chỉ nghĩ đến hóa đơn tiền điện cuối tháng là đã thấy áp lực", chị Nhung chia sẻ.

Hóa đơn tiền điện của gia đình chị Nhung tăng cao trong những tháng nắng nóng, tạo thêm áp lực cho việc cân đối chi tiêu sinh hoạt. Ảnh: NVCC.

Trong bối cảnh thời tiết tiếp tục nắng nóng, nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao, chị Nhung lo lắng khoản chi này có thể tiếp tục tăng trong những tháng tới, tạo thêm áp lực cho việc cân đối các khoản sinh hoạt của gia đình.

Không chỉ gia đình chị Nhung, nhiều bà nội trợ cũng đang phải tính toán lại việc sử dụng các thiết bị điện trong những ngày nắng nóng. Khi nhiệt độ tăng cao, điều hòa trở thành thiết bị gần như không thể thiếu, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi. Tuy nhiên, đây cũng là thiết bị tiêu thụ lượng điện lớn, khiến chi phí sinh hoạt hàng tháng tăng lên đáng kể.

Chị Thảo (phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, những năm trước gia đình chị chỉ sử dụng điều hòa chủ yếu vào ban đêm để tiết kiệm điện. Tuy nhiên, năm nay do gia đình có con nhỏ mới sinh, việc duy trì nhiệt độ mát mẻ, ổn định trong những ngày nắng nóng khiến thời gian sử dụng điều hòa tăng lên đáng kể.

"Thêm khoản tiền điện tăng lên, gia đình tôi phải tiết giảm một số chi phí không cần thiết, từ việc mua sắm đến ăn uống để đảm bảo các khoản chi trong tháng không bị xáo trộn", chị Thảo chia sẻ.

Bên cạnh nỗi lo tiền điện tăng trong mùa nắng nóng, nhiều gia đình còn phải đối mặt với áp lực từ giá thực phẩm hằng ngày. Tại các chợ dân sinh, một số loại rau xanh phục vụ bữa ăn gia đình đang có mức giá cao hơn so với trước. Các loại rau quen thuộc như rau muống, cải xanh, mồng tơi, rau ngót, ngọn bí hiện được bán với giá khoảng 15.000 - 20.000 đồng/bó; trong khi rau lang, rau dền, cải mèo, rau má dao động từ 9.000 - 14.000 đồng/bó. Thịt lợn thăn có giá khoảng 150.000 đồng/kg, thịt ba chỉ tùy loại dao động trung bình từ 140.000 - 150.000 đồng/kg, trong khi thịt mông khoảng 100.000 đồng/kg.

Nhiều bà nội trợ phải tính toán từng khoản chi khi giá thực phẩm và tiền điện cùng tăng trong những tháng nắng nóng. Ảnh: Đan Tâm.

Chị Hương cho biết, trước đây mỗi lần đi chợ chị thường không quá cân nhắc từng khoản nhỏ, nhưng gần đây phải tính toán kỹ hơn để phù hợp với ngân sách gia đình. "Một ngày có thể chỉ tăng vài nghìn đồng ở từng món, nhưng cộng lại cả tháng cùng với tiền điện, tiền sữa, tiền sinh hoạt của con nhỏ cũng tạo ra áp lực không nhỏ", chị nói.

Trong bối cảnh nhiều khoản chi cùng tăng, các bà nội trợ cho biết đang chủ động thay đổi cách mua sắm như ưu tiên thực phẩm theo mùa, lựa chọn những món ăn đơn giản hơn, hạn chế mua sắm không cần thiết để cân đối chi tiêu trong gia đình.

Nhiều gia đình cũng lựa chọn tự nấu ăn nhiều hơn, hạn chế ăn ngoài, lên danh sách mua sắm trước khi đi chợ và tận dụng các chương trình khuyến mại để giảm bớt áp lực tài chính.

Chủ động tiết kiệm điện để giảm áp lực chi tiêu

Trước tình trạng nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa nắng nóng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đưa ra nhiều khuyến nghị nhằm giúp người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, vừa giảm chi phí sinh hoạt, vừa góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện.

Theo EVN, các gia đình nên tránh sử dụng đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm như từ 9h30 đến 11h30 và từ 17h đến 20h. Việc phân bổ thời gian sử dụng thiết bị hợp lý không chỉ giúp giảm lượng điện tiêu thụ mà còn hạn chế nguy cơ quá tải hệ thống điện trong gia đình.

Bên cạnh đó, người dân được khuyến cáo lựa chọn các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao như điều hòa inverter, đèn LED, các sản phẩm có dán nhãn năng lượng. Việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện cũng cần được chú trọng nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Đối với điều hòa, EVN khuyến nghị người dân nên đóng kín cửa khi sử dụng, duy trì nhiệt độ ở mức phù hợp, khoảng 25-26 độ C vào ban ngày và 27-29 độ C vào ban đêm. Kết hợp sử dụng quạt điện để tăng khả năng lưu thông không khí cũng là cách giúp giảm công suất hoạt động của điều hòa, từ đó tiết kiệm điện.

Ngoài các giải pháp sử dụng điện hợp lý, việc phát triển và sử dụng năng lượng mặt trời cũng được xem là một hướng đi giúp giảm chi phí điện trong dài hạn. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, các nguồn năng lượng tái tạo không chỉ giúp người dân chủ động hơn về nguồn điện mà còn góp phần giảm áp lực đầu tư, vận hành hệ thống điện.

Mùa hè mới bắt đầu, nhưng với nhiều gia đình, bài toán cân đối giữa nhu cầu sử dụng điện để bảo đảm sinh hoạt và việc tiết kiệm chi phí đã trở thành mối quan tâm hàng đầu. Những thói quen nhỏ như tắt thiết bị khi không dùng, sử dụng điều hòa đúng cách hay lựa chọn thiết bị tiết kiệm điện có thể giúp giảm đáng kể gánh nặng hóa đơn mỗi tháng.