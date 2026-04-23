Nổ thùng phuy Acetol, 2 cảnh sát TPHCM bị bỏng khi chữa cháy

Ngày 23-4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM cho biết 2 cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị đã bị bỏng do bị thùng hóa chất phát nổ khi chữa cháy ở xưởng gia công nệm, mút.

Hiện trường vụ cháy

Khoảng 18 giờ ngày 18-4, Công an TPHCM tiếp nhận tin báo cháy tại xưởng gia công nệm, mút thuộc Công ty TNHH Tong Fu, đường Tân Hiệp 17, phường Tân Hiệp nên điều động 34 cảnh sát và 6 xe chữa cháy đến hiện trường.

Quá trình chữa cháy, một thùng phuy chứa dung môi Acetol (thường dùng để tẩy rửa) bên trong cơ sở bất ngờ phát nổ, văng trúng chất Acetol đang cháy vào người Thượng úy Võ Thanh Bình và Binh nhất Lê Văn Kiên, gây thương tích bỏng tại mặt, lưng, tay.

Dù được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ, song do dung môi chảy vào cổ áo, bên trong áo gây bỏng vùng lưng, mặt và tay 2 cảnh sát.

Thượng úy Bình và Binh nhất Kiên sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Qua sơ cấp cứu, bước đầu xác định Thượng úy Bình bị bỏng vùng lưng, vùng mặt và vùng tay, chân, còn Binh nhất Kiên bị bỏng vùng mặt.

Sau vụ việc, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã đến thăm hỏi, động viên hai cảnh sát.

Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM thăm chiến sĩ bị thương