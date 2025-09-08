Nổ lớn tại nhà trọ công nhân khiến 2 vợ chồng tử vong

Trưa 8/9, Lãnh đạo UBND phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh xác nhận có một vụ nổ vào khoảng 2h sáng ở phòng trọ tại tổ dân phố My Điền 2.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã cử cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy, cứu nạn đến hiện trường phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nếnh xử lý vụ việc.

Hiện trường vụ nổ khiến 2 vợ chồng tử vong. Ảnh: Tuyết Mai

Lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài thi thể hai nạn nhân là anh H.M.L (sinh năm 2000) và vợ là L.T.B.D (sinh năm 2004) cùng ở thôn Trại Mới, xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh.

Được biết, khu nhà trọ này có 4 tầng, 64 phòng trọ với hơn 100 người thuê trọ, chủ yếu là công nhân làm việc trong khu công nghiệp gần đó.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định và tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.