Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Nổ lớn tại nhà trọ công nhân khiến 2 vợ chồng tử vong

Sự kiện: Nhịp sống 24h
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau tiếng nổ lớn, khói và lửa bốc lên khiến công nhân thuê trọ hô hoán, báo tin đến lực lượng chức năng.

Trưa 8/9, Lãnh đạo UBND phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh xác nhận có một vụ nổ vào khoảng 2h sáng ở phòng trọ tại tổ dân phố My Điền 2.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã cử cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy, cứu nạn đến hiện trường phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nếnh xử lý vụ việc.

Hiện trường vụ nổ khiến 2 vợ chồng tử vong. Ảnh: Tuyết Mai

Hiện trường vụ nổ khiến 2 vợ chồng tử vong. Ảnh: Tuyết Mai

Lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài thi thể hai nạn nhân là anh H.M.L (sinh năm 2000) và vợ là L.T.B.D (sinh năm 2004) cùng ở thôn Trại Mới, xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh.

Được biết, khu nhà trọ này có 4 tầng, 64 phòng trọ với hơn 100 người thuê trọ, chủ yếu là công nhân làm việc trong khu công nghiệp gần đó.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định và tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau tiếng nổ vang trời, ngôi nhà 4 tầng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt
Sau tiếng nổ vang trời, ngôi nhà 4 tầng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Ngôi nhà 4 tầng tại Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông) bất ngờ bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn. Đến gần 19h, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Long Vũ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/09/2025 11:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Nhịp sống 24h Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN