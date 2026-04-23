NÓNG: Ông Donald Trump vừa ra lệnh "bắn và tiêu diệt" tàu rải thủy lôi của Iran tại Hormuz

Sáng 23-4 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã chỉ đạo hải quân Mỹ tấn công bất kỳ tàu nào bị phát hiện thả thủy lôi tại eo biển Hormuz - "yết hầu" năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump nêu rõ: "Tôi đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ bắn và tiêu diệt bất kỳ con tàu nào, dù là tàu nhỏ, đang đặt mìn trên vùng biển thuộc eo biển Hormuz. Sẽ không có sự do dự nào ở đây".

Bên cạnh mệnh lệnh nổ súng, nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu các lực lượng rà phá mìn tại thực địa phải tăng cường hoạt động lên gấp ba lần - theo kênh Fox News.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Tiệc Nhà Trắng, TP Washington - Mỹ ngày 21-4-2026.

Phân tích về mệnh lệnh "bắn và tiêu diệt" nói trên, đài Sky News cho rằng tổng thống Mỹ đang "bế tắc". Cuộc xung đột đã kéo dài tám tuần và dù đang trong trạng thái ngừng bắn, các vấn đề kinh tế vẫn chưa được giải quyết.

"Tình hình tại eo biển Hormuz rất tồi tệ và cả thế giới đang phải gánh chịu hậu quả từ giá năng lượng leo thang" - Sky News nhấn mạnh.

Eo biển Hormuz trước xung đột đảm nhận vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Dù thông tin Iran rải thủy lôi tại đây chưa được kiểm chứng độc lập nhưng giới quan sát lo ngại một cuộc phong tỏa bằng thủy lôi sẽ làm tê liệt giao thương quốc tế và giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế toàn cầu.

Hiện tại, phía Mỹ thông báo các đơn vị Hải quân Mỹ đã sẵn sàng thực thi mệnh lệnh mới nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt cho hành lang vận tải chiến lược này.