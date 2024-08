Nguyên Vụ trưởng Trần Duy Đông chia tiền nhận hối lộ trong phòng làm việc

Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Liên quan đến vụ án, ông Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương), bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về tội “Nhận hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2017 - 6/2023, ông Trần Duy Đông là Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, có thẩm quyền chỉ đạo, quản lý chung mọi lĩnh vực công tác; lãnh đạo, quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, điều hành hoạt động của Vụ.

Ông Trần Duy Đông thời điểm là Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại. Ảnh: Bộ Công Thương

Giữa tháng 6/2021, ông Trần Duy Đông được Hoàng Anh Tuấn (khi đó là Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) báo cáo việc bà Mai Thị Hồng Hạnh (nguyên Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) nhờ giúp đỡ cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Ông Tuấn cũng nói về việc ông Đỗ Thắng Hải (nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương) có chỉ đạo nhanh chóng giải quyết hồ sơ xin cấp phép của doanh nghiệp này.

Ngày 30/9/2021, ông Hoàng Anh Tuấn đưa ông Nguyễn Văn Thắng (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Công ty Xuyên Việt Oil) đến phòng làm việc của ông Đông tại Vụ Thị trường trong nước. Tại đây, ông Thắng đã đưa 250.000 USD của bà Hạnh để nhờ giúp đỡ việc cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Sau khi ông Thắng ra về, tại phòng làm việc của mình, ông Trần Duy Đông và ông Hoàng Anh Tuấn đã chia số tiền hối lộ 250.000 USD (tương đương hơn 5,6 tỷ đồng) thành 2 phần. Trong đó, ông Trần Duy Đông giữ lại 120.000 USD (tương đương hơn 2,7 tỷ đồng), đưa cho ông Tuấn 130.000 USD (tương đương hơn 2,9 tỷ đồng).

Ngày 19/11/2021, trên cơ sở đề xuất của ông Hoàng Anh Tuấn, ông Đỗ Thắng Hải đã ký cấp giấy phép số 55, ngày 19/11/2021 cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Kết luận điều tra cho rằng, ông Trần Duy Đông đã nhận hối lộ tổng số tiền 250.000 USD của bà Mai Thị Hồng Hạnh. Nhưng số tiền mà ông Đông chiếm hưởng là 120.000 USD.

Quá trình điều tra, ông Đông đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với CQĐT trong việc phát hiện, điều tra, làm rõ tội phạm. Ông Trần Duy Đông cũng đã tự nguyện nộp lại số tiền 120.000 USD để khắc phục hậu quả.

Do đó, CQĐT cho rằng, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cần được xem xét tình tiết giảm nhẹ khi truy tố, xét xử.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]