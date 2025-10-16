Những thiên tai nào sẽ xuất hiện từ nay đến cuối năm?

Những thiên tai sẽ xuất hiện trong 10 ngày tới

Chiều ngày 16/10, ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy trong 10 ngày tới (16/10 - 25/10), trên đất liền cũng như trên Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai nguy hiểm.

10 ngày tới sẽ xuất hiện một số hình thái thiên tai nguy hiểm. Ảnh: Tuấn Anh

Đầu tiên là khả năng xuất hiện bão số 12 trên Biển Đông. Hiện nay (16/10) trên vùng biển phía Đông của Philippin có một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) mới hình thành. Dự báo khoảng 1-2 ngày tới, ATNĐ này có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất vào khoảng 70-80%; khả năng cao sẽ di chuyển vào khu vực phía Đông Bắc của khu vực phía Bắc của Biển Đông vào khoảng ngày 19/10/2025 - 20/10/2025.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão, từ chiều ngày 18/10/2025 trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió sẽ mạnh dần, biển động mạnh; thời điểm bão di chuyển vào Biển Đông có sự xuất hiện của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, nên có khả năng bão sẽ suy yếu trên biển.

Hai là khả năng xuất hiện mưa, lũ lớn trên các sông ở Bắc Bộ. Trong thời gian 10 ngày tới ở miền Bắc rất ít khả năng xuất hiện mưa lũ lớn trên các sông Bắc Bộ. Từ đêm 18/10/2025, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng không khí lạnh, sau đó được tăng cường thêm trong các ngày 20/10 - 25/10, thời tiết lạnh về đêm và sáng, vùng núi khả năng trở rét, trên khu vực biển Vịnh Bắc Bộ từ ngày 20/10 gió Đông Bắc có khả năng mạnh lên tới cấp 6-7, giật trên cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.

Ba là khả năng xuất hiện hình thái thiên tai gây mưa lớn khu vực miền Trung (trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi). Từ ngày 16/10 - 18/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350 mm, riêng khu vực thành phố Huế cục bộ có nơi trên 500 mm.

Từ sau ngày 19/10, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to còn tiếp tục. Đặc biệt, dự báo trong khoảng ngày 23/10 - 26/10, các tỉnh khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp của hình thái không khí lạnh, nhiễu động gió Đông trên cao. Đây là hình thái thời tiết điển hình kết hợp với đặc điểm địa hình có thể gây mưa lớn, lũ lớn trên các lưu vực sông từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi. Thông tin lượng mưa và cấp báo động lũ sẽ được cập nhật trong các bản tin dự báo ngắn hạn theo quy định.

Những thiên tai sẽ xuất hiện trong các tháng cuối năm

Đại diện Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, dự báo trong khoảng ba tháng tới, xác suất duy trì trạng thái La Nina có khả năng đạt mức từ 60-75%. Trên khu vực Biển Đông còn khoảng 3 cơn bão/ATNĐ hoạt động; trong đó có khoảng 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng đất liền Việt Nam.

Rét đậm ở Bắc Bộ có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025. Các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắc Lắk. Ít có khả năng xuất hiện mưa lũ lớn trên các sông Bắc Bộ.

Lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ: Đỉnh lũ báo động (BĐ)2-3, có nơi vượt BĐ3, nguy cơ xuất hiện lũ muộn trùng với thời kỳ tích nước hồ chứa. Đồng bằng sông Cửu Long, lũ tại trạm Tân Châu, Châu Đốc xuống dần, từ nay đến hết tháng 12/2025, khu vực bị ảnh hưởng 5 đợt triều cường vào các ngày: từ 22/10- 27/10; 4/11 - 10/11; 18/11 - 25/11; 2/12 - 08/12/2025 và 17/12 - 24/12, trong đó, các đợt triều cường đầu tháng 11và đầu tháng 12 mực nước tại các trạm vùng hạ lưu lên mức BĐ2-3 và trên BĐ3. Nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao. Mùa khô 2025 - 2026, xâm nhập mặn ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm và thấp hơn năm 2024 - 2025.

Ngoài các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai được ban hành định kỳ theo quy định, để theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo dông, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất thời gian thực, đề nghị các đơn vị truy cập vào các hệ thống cảnh báo của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://iweather.gov.vn/ và http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ để cập nhật thông tin.

Cục Khí tượng Thủy văn đề nghị các Bộ, ngành và địa phương chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.