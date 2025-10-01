Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại xã Suối Hai và xã Ba Vì

Tối 30/9, UBND TP Hà Nội thông tin, bão số 10 khiến tình trạng sạt lở đã xảy ra tại hồ Hóc Cua (thôn Cua Chu), khu vực xóm Xẩm (thôn 9), thôn 1, thôn 6 (xã Suối Hai) và thôn Yên Sơn, thôn Hợp Nhất (xã Ba Vì). Tình trạng sạt lở đang đe dọa trực tiếp đến an toàn của nhiều hộ dân sinh sống. Do đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp như sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sạt lở và khu vực lân cận; cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân không qua lại những điểm nguy hiểm.

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Ba Vì. Ảnh: Hanoi.gov

Rà soát, kiên quyết di dời các hộ nằm trong vùng mất an toàn. Đồng thời tuyên truyền để người dân nhận biết nguy cơ và kỹ năng phòng chống sạt lở. Các trường hợp phải di dời sẽ được hỗ trợ đời sống, tái định cư kịp thời.

UBND xã Suối Hai và xã Ba Vì được giao tổ chức các biện pháp công trình khẩn cấp khi cần thiết, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản người dân.

Hai địa phương chịu trách nhiệm báo cáo, kiểm tra, đánh giá tình hình, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định kết thúc tình huống khẩn cấp khi thiên tai được kiểm soát...