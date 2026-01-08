Hình ảnh dàn ‘đặc vụ’ trong buổi tổng duyệt Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Trong đội hình xuất quân, lực lượng Cảnh vệ (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) nổi bật với vai trò tuyến đầu, trực tiếp đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ các lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu và những mục tiêu trọng yếu liên quan đến Đại hội XIV.

Lực lượng Cảnh vệ triển khai bảo vệ từ xa đến gần, từ tĩnh đến động, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị nghiệp vụ khác để kiểm soát tuyệt đối các khu vực trung tâm chính trị, trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước và các địa điểm diễn ra hoạt động trọng yếu của Đại hội.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện tình hình, Bộ Công an đã xây dựng phương án bảo vệ tổng thể, triển khai thế trận an ninh nhiều vòng, nhiều lớp, kết hợp giữa biện pháp nghiệp vụ truyền thống với ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để hình thành “khoảng trống” an ninh trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Hàng loạt phương tiện, khí tài, trang thiết bị chuyên dụng được đưa vào tổng duyệt, từ phương tiện bảo vệ yếu nhân, kiểm soát an ninh khu vực trọng điểm, đến các lực lượng tác chiến cơ động sẵn sàng xử lý mọi tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, khủng bố, phá hoại.

Lễ xuất quân và tổng duyệt không chỉ là bước rà soát, hoàn thiện phương án bảo vệ Đại hội XIV, mà còn là dịp khẳng định bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Trong thế trận bảo vệ, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ lặng lẽ trở thành “lá chắn sống” bảo vệ an toàn cho Đại hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo tiền đề để Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra thành công.

Cùng với lực lượng Cảnh vệ, các lực lượng an ninh, cảnh sát, được bố trí theo phương án liên hoàn. Công an các địa phương tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh Đại hội.

.