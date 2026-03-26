Những quyết định ra đời trong bối cảnh đặc biệt

Tại TP HCM, những ngày này, công trường dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu rộn ràng nhịp thi công dù trời mưa hay nắng.

Họp khẩn trên công trường

Trên công trường, các tổ đội thi công khẩn trương kiểm tra cao độ mặt đường, chất lượng lớp bê-tông nhựa, hệ thống thoát nước. Dải phân cách, biển báo, sơn kẻ đường cùng nhiều hạng mục an toàn giao thông cũng được rà soát đồng bộ. Hiện, những công đoạn cuối cùng đang được công nhân, kỹ sư hoàn tất, sẵn sàng đưa vào khai thác tuyến gần 19,5 km kết nối Quốc lộ 56 đến dự án thành phần 2, liên thông lên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự án thành phần 3 có tổng mức đầu tư hơn 7.216 tỉ đồng với 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, đồng thời giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe, tạo dư địa phát triển lâu dài. Công trình được thông xe kỹ thuật từ ngày 19-4-2025, đánh dấu bước chuyển quan trọng trước khi khai thác chính thức.

Nhớ lại những ngày "3 ca 4 kíp, vượt nắng thắng mưa", một kỹ sư kể có thời điểm đại diện liên danh nhà thầu thông báo thời tiết thay đổi bất ngờ, nền địa chất không như khảo sát ban đầu. "Nếu không điều chỉnh kịp sẽ ảnh hưởng toàn tuyến. Chúng tôi phải họp nhanh tại hiện trường, điều chỉnh biện pháp thi công, tăng ca, tăng cường thiết bị để giữ tiến độ" - nam kỹ sư nói.

Chung ký ức, ông Nguyễn Công Danh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM, thừa nhận nhiều tình huống phát sinh đặt ra yêu cầu cao về xử lý linh hoạt. Đơn vị luôn chủ động điều chỉnh giải pháp kỹ thuật, đốc thúc huy động thêm nhân lực và máy móc. "Áp lực rất lớn nhưng phải linh hoạt để không chậm tiến độ chung" - ông Danh chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Trung ương, bộ, ngành và địa phương cùng tính chủ động của nhà thầu nên mọi khó khăn qua đi. Trong đó, tinh thần chỉ đạo không chỉ dừng ở văn bản mà được cụ thể hóa bằng những buổi làm việc ngay tại công trường, nơi đang vướng mắc về mặt bằng, vật liệu hay kỹ thuật.

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chỉ còn ít ngày nữa để chắp thêm cánh cho sự phát triển liên vùng. Ảnh: NGỌC GIANG

Mở không gian phát triển

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, 2 dự án thành phần của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang bước vào giai đoạn nước rút.

Theo đó, dự án thành phần 1 dài khoảng 16 km đã đạt hơn 75% khối lượng, nhiều đoạn cơ bản hoàn thiện, các hạng mục như dải phân cách, tấm chống ồn, biển báo đang được lắp đặt đồng bộ. Tại đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai liên tục đôn đốc, yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, và dù gặp ảnh hưởng bởi thời tiết cũng như không ít khó khăn trong tổ chức thi công, các đơn vị vẫn nỗ lực cao nhất.

Song song đó, dự án thành phần 2 dài hơn 18 km cũng được Ban Quản lý dự án 85 phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ toàn tuyến. Các phương án phân luồng, xử lý điểm giao cắt và hoàn thiện hạ tầng kết nối được triển khai khẩn trương để phục vụ mục tiêu thông xe trước ngày 31-3.

Như vậy, khi hoàn thành toàn bộ, tuyến cao tốc không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở ra không gian phát triển rộng lớn khi góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho cả khu vực Đông Nam Bộ.

Không khí hối hả trên công trường dự án thành phần 2. Ảnh: NGUYỄN TUẤN

Đáp ứng nhu cầu thiết thực

Với người dân, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mang ý nghĩa thiết thực. Ông Trần Văn Hòa (ngụ xã Long Điền) cho biết lâu nay, việc đi lại phụ thuộc Quốc lộ 51 khiến nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Theo ông, chỉ vài chục cây số nhưng đi mất cả buổi nên nhiều người ngại mở rộng làm ăn, giờ sắp có cao tốc, mọi thứ sẽ khác hẳn.

Cùng kỳ vọng, anh Đỗ Anh Tài, tài xế chuyên chở hàng tuyến trung tâm TP HCM - Vũng Tàu, khẳng định sẽ ưu tiên chọn cao tốc khi tuyến đường đi vào hoạt động. "Quốc lộ 51 thường xuyên ùn tắc, giao hàng khó chủ động thời gian. Nếu có cao tốc thì hành trình ổn định hơn, tiết kiệm chi phí" - nam tài xế quả quyết.

Không chỉ giới vận tải hay người làm du lịch, đông đảo cán bộ, công chức chọn cao tốc để di chuyển trong tương lai cũng gửi gắm nhiều chờ đợi vào thời điểm hoàn thành. Họ tin rằng áp lực đi lại hằng ngày giảm đáng kể, hành trình đi và về trở nên thuận tiện hơn nhờ cao tốc. Các nhu cầu từ công việc, học tập đến tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như khám chữa bệnh cũng nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Theo ông Nguyễn Công Danh, sau khi khắc phục khó khăn, điều kiện thuận lợi trở lại, các đơn vị lập tức tăng ca, tăng mũi thi công để bù tiến độ, đưa dự án tăng tốc về đích.