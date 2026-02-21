Thủ tướng phát động chiến dịch 85 ngày đêm hoàn thành 2 đoạn tuyến cao tốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, lãnh đạo hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai 2 dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Chiều 20/2 (mùng 4 Tết), tại tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, lãnh đạo hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai 2 dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Tại cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ, Lạng Sơn và Cao Bằng là phên dậu của đất nước, cũng là hai địa phương chịu nhiều thiệt thòi qua các cuộc chiến tranh, do đó đầu tư phát triển hạ tầng giao thông là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước. Nhìn lại cách đây 1 năm, Thủ tướng chỉ rõ tinh thần "6 hơn": Cao Bằng và Lạng Sơn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng mạnh hơn năm 2024; quy mô phân kỳ của hai tuyến cao tốc được mở rộng hơn theo tiêu chuẩn quy định; tiến độ triển khai nhanh hơn, tiết kiệm hơn; các doanh nghiệp, nhà đầu tư của hai tỉnh được tham gia nhiều hơn, tiến bộ hơn; không gian phát triển của hai tỉnh được mở rộng hơn; người dân phấn khởi hơn, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước được tăng lên.

Thủ tướng cảm ơn người dân trong vùng dự án đã nhường đất ở, sản xuất, nơi thờ tự cho công trình; đồng thời chia sẻ với những nạn nhân đã thiệt mạng vì biến đổi khí hậu, mưa lũ khốc liệt khi tham gia xây dựng các công trình này. Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh phải làm tốt hơn, nhanh hơn, chất lượng cao hơn để người dân được hưởng thụ thành quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

Theo đó, tinh thần là đến 19/5 phải hoàn thành các giai đoạn 1 của các tuyến này; hoàn chỉnh hồ sơ theo các quy định của luật pháp. Về vốn, Thủ tướng giao Bộ Tài chính cân đối nhanh các nguồn để quyết định và cấp vốn cho hai địa phương. Tăng cường thanh tra trước, trong và sau quá trình thực hiện dự án; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Thủ tướng đề nghị quyết tâm phải cao hơn, nỗ lực phải lớn hơn, hành động phải quyết liệt hơn; Bí thư Tỉnh ủy phải vào cuộc, huy động cả hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng; phải lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ với người dân bằng trách nhiệm, tình cảm của trái tim, phải hành động có kết quả, "cân, đong, đo, đếm" được, "nói đi đôi với làm", tránh bệnh quan liêu; "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm".

Thủ tướng yêu cầu lấy cảm hứng là "Chiến dịch Đông Khê" trước đây, được Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo, kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước; do đó tại Đông Khê, Thủ tướng phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026" với nội dung "85 ngày đêm hoàn thành 2 đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh" theo tiêu chuẩn của đường cao tốc.

Thủ tướng phát động

Thủ tướng đề nghị cả hệ thống chính trị phải vào cuộc; lực lượng Quân đội cũng phải vào cuộc hỗ trợ, trong đó có Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Công binh, thành lập Bộ Chỉ huy chiến dịch do Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh làm Tư lệnh, Phó Tư lệnh là Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch UBND 2 tỉnh, lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả để rà soát đường găng tiến độ cho đến ngày 19/5 trên tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả". Rà soát công việc từng tuần, từng tháng một, có KPI để đánh giá; nếu tuần này không đạt thì tuần sau phải bù lại. Thủ tướng nhấn mạnh đây là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng, thể hiện tri ân với Bác Hồ; lấy cảm hứng, truyền động lực từ những chiến dịch trước đây, vì nhân dân hai tỉnh.

Về tuyến Bắc Kạn đi Cao Bằng, khoảng hơn 80 km, Thủ tướng đánh giá đây là vùng trũng, chỉ là đường miền múi cấp 3, cấp 4. Hệ thống giao thông chưa thuận lợi. Do đó yêu cầu rà soát lại tổng mức đầu tư một tuyến đường cao tốc nối Bắc Kạn với Cao Bằng. Trên cơ sở chấp thuận của Tổng Bí thư vừa qua, thực hiện đầu tư công trình theo tình trạng khẩn cấp theo Luật Đầu tư công đã quy định; các bộ, ngành, Bộ Xây dựng xem xét, quyết định việc đầu tư, sát thực tế, triển khai nhanh, huy động vốn từ các nguồn vốn hợp pháp, bảo đảm chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí với tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Thủ tướng cũng yêu cầu việc thi công chỉ trong vòng 3 năm và nêu rõ đây là dự án trọng điểm sẽ góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội cả khu vực. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các bộ, ngành liên quan và 2 tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên hoàn thành các thủ tục đầu tư nhanh nhất có thể.

Thủ tướng động viên công nhân thi công tại nút giao IC-07 dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng

Cuối buổi chiều 20/2, Thủ tướng thăm Khu tái định cư Đông Khê, xã Đông Khê, đây là Khu tái định cư cho bà con trong vùng dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trên địa bàn xã Đông Khê. Thủ tướng nêu rõ Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào khác là giữ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chăm lo hạnh phúc cho nhân dân; yêu cầu chính quyền rà soát bảo đảm bà con đến nơi ở mới có cuộc sống ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; quan tâm tạo sinh kế cho bà con nhân dân, nhất đây là khu vực vùng sâu, vùng xa, có truyền thống cách mạng hào hùng, một lòng theo Đảng. Thủ tướng mong muốn nơi đây có hệ thống đường cao tốc đi qua để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ hơn; công việc sản xuất kinh doanh của bà con sẽ thuận lợi hơn.

* Nhân dịp này, chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, tặng quà, động viên lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Hoan nghênh các lực lượng chức năng đã làm tốt nhiệm vụ ứng trực, đảm bảo giao thương thông suốt trong dịp Tết, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nỗ lực xây dựng cửa khẩu thông minh, đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Qua đó, không chỉ góp phần phát triển kinh tế biên mậu, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và mỗi nước mà còn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Trung Quốc vừa là đồng chí, vừa là anh em.