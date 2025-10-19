Những 'nhân vật bí ẩn' trong vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD ở khách sạn Pullman

Như VietNamNet đã đưa, ngày 28/10, TAND TP Hà Nội sẽ đưa 141 bị cáo trong vụ đánh bạc 106 triệu USD tại khách sạn Pullman ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan điều tra nhận thấy có đối tượng tên Lương Trường Nam được King Club mở thẻ chơi với tên thẻ là “Mr Porsch” vào ngày 24/9/2020.

Từ ngày 26/2-10/4/2024, người đàn ông tên Nam đã đánh bạc 6 lần bằng hình thức chơi Roulette, lần chơi nhiều nhất là 67.350 USD (tương đương hơn 1,6 tỷ đồng); thua hơn 363 triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã gửi hình ảnh của người đàn ông này (thu được qua dữ liệu camera tại King Club) cho Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư để tra cứu, nhưng không xác định được thông tin cá nhân của ông ta.

Ngày 17/5/2025, Trương Xuân Danh, một bị can trong vụ án, cung cấp thông tin rằng có quen biết người tên Lương Trường N. - giám đốc một công ty, đồng thời là người từng đến King Club đánh bạc.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã xác minh nhưng chưa đủ cơ sở để xác định vị giám đốc tên Lương Trường N. và người có thẻ chơi tên “Mr Porsch” là cùng một người. Vì vậy, CQĐT chưa có căn cứ xem xét, xử lý.

Đối với một số đối tượng nghi vấn là người Việt Nam có tên trong danh sách người chơi của King Club có dấu hiệu đã đánh bạc tại khách sạn Pullman, CQĐT đã triển khai các biện pháp điều tra, xác minh triệt để, nhưng không thu được dữ liệu hình ảnh camera hoặc dữ liệu ghi nhận lịch sử đánh bạc của những đối tượng này. Vì vậy, CQĐT cũng chưa thể làm rõ.

Hai "con bạc" từ Viện Pháp y tâm thần

Cũng theo các trạng, trong vụ án này, CQĐT xác định có 2 đối tượng là người Việt Nam thực hiện hành vi đánh bạc nhưng có dấu hiệu bị tâm thần là Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, CQĐT cho rằng có cơ sở xác định, ngày 22/11/2021, Mai Anh mở thẻ chơi tên “Mrs Rose” tại King Club.

Từ ngày 6/2-20/6/2024, người phụ nữ này đã đánh bạc 67 lần bằng các hình thức chơi Slot, Roulette. Lần chơi nhiều nhất 205.270 USD (tương đương hơn 4,9 tỷ đồng), lần chơi ít nhất là 2.150 USD (tương đương hơn 51 triệu đồng), thua hơn 394.307 USD (tương đương hơn 9,4 tỷ đồng).

Đối với Lê Văn Đông, CQĐT xác định, ngày 18/11/2021, người này đã mở thẻ đánh bạc tại King Club với tên “Mr Bank”, để rồi từ ngày 5/2-20/6/2024 đã đánh bạc 33 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette.

Lần chơi nhiều nhất là hơn 70.231 USD (tương đương hơn 1,6 tỷ đồng), lần chơi ít nhất là 440 USD (tương đương hơn 10 triệu đồng), thua hơn 85.134 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Mai Anh là bị can trong vụ án do Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội thụ lý, Lê Văn Đông là bị can trong vụ án do Công an quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội thụ lý.

Hai người này khi ấy đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Bộ Y tế. Ngày 24/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định trưng cầu giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương để giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi thực hiện hành vi đánh bạc của 2 đối tượng và chưa có kết quả giám định. Vì vậy, CQĐT tách hành vi của 2 người này để xem xét, xử lý sau.

Liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra tại khách sạn Pullman còn có 5 đối tượng là người Việt Nam có dấu hiệu thực hiện hành vi đánh bạc. Cơ quan công an đã có quyết định truy tìm các đối tượng này nhưng họ chưa ra trình diện, làm việc. Các đối tượng gồm: Đỗ Văn Lang (SN 1976, ở TP HCM), Nguyễn Xuân Giảng (SN 1985, quê Nghệ An), Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1971), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1980, ở Hà Nội), Phạm Thị Nhung (SN 1970, ở Hà Nội).

Đến nay 5 người trên chưa ra trình diện, chưa xác định được đang ở đâu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy tìm, tách hành vi của 5 người này để xử lý sau. VKSND tối cao đề nghị Cơ quan An ninh điều tra giải quyết theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017 đối với 5 “con bạc” trên.