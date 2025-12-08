TPHCM bắn pháo hoa mừng năm mới 2026 ở đâu?

Ngày 8/12, UBND TPHCM ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2026 tại thành phố.

Trong đó, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra từ 0 giờ 0 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2026. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Theo đó, thành phố tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao tại 3 điểm, gồm: khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 4 địa điểm chào mừng năm mới 2026. Ảnh: Duy Anh

Điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp sẽ diễn ra ở Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Bên cạnh chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, TPHCM cũng tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật đón chào năm mới 2026.

Cụ thể, chương trình đón chào năm mới 2026 (countdown) diễn ra vào đêm 31/12/2025 tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Thành phố dự kiến mở rộng thêm khu vực trục đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn và phía trước Nhà hát Thành phố.

Cùng với đó là chương trình “Khơi sóng bình minh 2025” bao gồm chuỗi hoạt động sôi động: giải chạy bộ, đồng diễn yoga đón bình minh vào sáng 31/12 tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu; chương trình nghệ thuật “Khơi sóng bình minh” vào tối 31/12 tại Quảng trường Tháp Tam Thắng; ngày hội văn hóa ẩm thực từ 27/12/2025 đến 1/1/2026 tại Bãi Sau, phường Vũng Tàu; chương trình nghệ thuật ngoài trời đón chào Tết Dương lịch 2026 tại khu vực Công viên trước Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương cũ, phường Bình Dương vào ngày 31/12.

Ngoài ra, TPHCM cũng tổ chức chương trình nghệ thuật vào đêm 31/12 tại các phường, xã: Dầu Tiếng, Xuân Sơn, Bình Khánh, Gò Vấp, Phú Thạnh. Tổ chức các hoạt động và biểu diễn văn nghệ đón chào năm mới 2026 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá lần lượt trong hai đêm 31/12/2025 và 1/1/2026; các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các khu chế xuất, khu công nghiệp lần lượt trong hai đêm 27/12 và 28/12.

Với các hoạt động thể thao đón chào năm mới, thành phố tổ chức giải Marathon TPHCM lần XII năm 2026 “HCMC Marathon 2026” từ ngày 9-11/1/2026; tổ chức giải Việt dã TPHCM chào năm mới 2026 vào ngày 28/12/2025 tại các tuyến đường trên địa bàn phường Bình Dương; giải chạy núi Dinh.

UBND TPHCM phân công Sở Văn hóa và Thể thao chủ động trong công tác tổ chức đấu thầu, chọn thầu, ký kết hợp đồng với các đơn vị có năng lực thi công thực hiện các hạng mục âm thanh, ánh sáng, sân khấu… phục vụ công tác tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật.

Phối hợp với các đơn vị liên quan vận động xã hội hóa tổ chức thực hiện các chương trình: chương trình đón chào năm mới 2026 (countdown), chương trình “Khơi sóng bình minh”, chương trình nghệ thuật ngoài trời chào mừng Tết Dương lịch 2026…

Công an TPHCM có kế hoạch đảm bảo phương án phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, phân luồng và điều tiết an toàn giao thông cho các hoạt động.

Phối hợp, hỗ trợ có đơn vị có liên quan chốt chặn không cho phương tiện lưu thông vào các tuyến đường để tổ chức chương trình đón chào năm mới 2026 và có lộ trình thay thế để không xảy ra tình trạng kẹt xe trong thời gian chốt chặn; phối hợp thông báo đến người dân về việc phân luồng giao thông tại các khu vực tổ chức hoạt động.