Những kết quả nổi bật từ chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường đến Trung Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường trong cuộc hội đàm Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, Đảng, Nhà nước Trung Quốc dành cho Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em. Có thể khái quát, chuyến công tác của Chủ tịch nước đã đạt được hai kết quả nổi bật.

Trước hết, kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới là sự tôn vinh chiến thắng có ý nghĩa thời đại, thể hiện sự đoàn kết quốc tế vì hòa bình, công lý, dẫn đến chấm dứt các cuộc chiến tranh phi lý, tạo thuận lợi cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước, trong đó có Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới hòa bình và phát triển trên thế giới.

Sự hiện diện của Chủ tịch nước và đoàn Việt Nam tại lễ kỷ niệm khẳng định tinh thần yêu chuộng hòa bình, ý chí đấu tranh cho hòa bình và công lý của dân tộc Việt Nam trong lịch sử, cũng như quan điểm, đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước ta ngày nay về việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, cùng đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và thế giới, không để những bi kịch trong quá khứ tái diễn.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp gỡ nhiều bạn bè truyền thống, đối tác quan trọng của Việt Nam, đề xuất nhiều ý tưởng hợp tác cũng như bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ, đồng hành của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong bối cảnh đất nước ta vừa kỷ niệm trọng thể 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chuyến công tác tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Chủ tịch nước Lương Cường có cuộc hội đàm hết sức thành công với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hội kiến và dự chiêu đãi của Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế. Lãnh đạo hai Đảng, hai nước có các cuộc trao đổi hữu nghị, chân thành và hiệu quả, xác định nhiều biện pháp quan trọng nhằm tiếp tục hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao, trọng tâm là tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất, phối hợp đa phương chặt chẽ, xử lý ổn thỏa bất đồng, tăng cường giao lưu nhân văn, cùng hướng tới sự phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững của quan hệ song phương.

Chủ tịch nước cũng đã gặp gỡ thân nhân gia đình một số cố vấn, tướng lĩnh, nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc và Việt Nam từng đóng góp trong công cuộc đấu tranh chống thực dân giành độc lập dân tộc trước đây như Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn, tướng Vi Quốc Thanh, tướng Trần Canh, viện sỹ Nguyễn Khánh Toàn, bày tỏ trân trọng mối tình hữu nghị truyền thống, tương trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước, khuyến khích thân nhân các gia đình nhân sỹ hữu nghị tiếp tục “truyền lửa” cho thế hệ mai sau, củng cố tình cảm hữu nghị ngày càng bền chặt giữa hai nước.