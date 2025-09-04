Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, sáng 4-9, Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 3-9, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm nhằm thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của nhân dân thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển; đồng thời tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam: Độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez; Tổng Bí thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un; Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto; Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim; Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay; Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh; Tổng thống Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev; Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev; Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon; Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou N'Guesso, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, Thủ tướng Slovakia Robert Fico...

Tại các cuộc gặp, Chủ tịch nước chuyển lời chào và thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Việt Nam, khẳng định sự hỗ trợ của các nước là yếu tố quan trọng trong thành tựu của Việt Nam, và bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Lãnh đạo các nước chúc mừng Quốc khánh 2-9, đánh giá cao quan hệ hữu nghị với Việt Nam và mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, chuyến công tác đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường tới Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch nước mang ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Trong chương trình làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc. Lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục đưa ra những định hướng quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, trao đổi các biện pháp tăng cường tin cậy chính trị, tìm kiếm các biện pháp kiểm soát và xử lý ổn thỏa những bất đồng còn tồn tại trong quan hệ song phương, tạo nền tảng để thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các kênh, các cấp và tất cả lĩnh vực.

Hai bên sẽ chia sẻ với nhau về tình hình phát triển mỗi nước, một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; trao đổi các biện pháp, phương hướng lớn về tăng cường hợp tác thực chất nhằm tạo đột phá mới trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời, mở rộng hơn nữa giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục, trong đó có việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và triển khai tốt hoạt động "Hành trình đỏ" nghiên cứu, học tập của thanh niên, nhằm nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ song phương.

Hình ảnh TTXVN ghi nhận Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình: