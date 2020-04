Những hình ảnh đẹp của CSGT TP.HCM trong mùa dịch Covid-19

Thứ Năm, ngày 02/04/2020 13:40 PM (GMT+7)

Trước tình hình dịch Covid-19 ở TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, CSGT TP.HCM đã có những hành động thiết thực như phát tờ rơi tuyên truyền về dịch cho người tham gia giao thông, tặng quà cho những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn…

Theo đó, trong những ngày gần đây tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã có các giải pháp như bố trí cho nhân viên được làm tại nhà, làm việc trực tuyến thì lực lượng CSGT với đặc thù nghề nghiệp vẫn luôn có mặt trên những tuyến đường thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Phía Chính phủ, Bộ Công an, chính quyền địa phương các cấp đã có nhiều sự chỉ đạo trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Lực lượng Cảnh sát giao thông (PC08), TP.HCM đã thực hiện theo chỉ đạo của các ban ngành trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong thời điểm những ngày gần đây, nhiều hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân phải tạm ngưng để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19. Nhận thấy sẽ có nhiều người dân buôn bán nhỏ lẻ như bán hàng rong, bán vé số... sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống những ngày qua, tuổi trẻ lực lượng PC08, Công an TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ yêu thương cho những người dân gặp khó khăn này.

Qua đó, các cơ sở Đoàn thuộc Phòng PC08 đã tự vận động cán bộ chiến sĩ, Đoàn viên trong đơn vị đóng góp mua lương thực thực phẩm để trao tặng cho những người dân khó khăn trên địa bàn công tác.

Cụ thể, Chi đoàn Đội CSGT Bàn Cờ phối hợp với Chi đoàn Công an Phường và Đoàn thanh niên phường 5, quận 3 tổ chức tặng mỗi ngày 50 phần quà là mì gói, trứng, nước mắm... trước trụ sở đơn vị cho các hộ dân, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những hình ảnh đẹp của CSGT TP.HCM phát tờ rơi, tặng quà hỗ trợ người dân trong mùa dịch Covid-19.

Chi đoàn Đội CSGT Hàng Xanh tổ chức tặng 30 phần, mỗi phần quà là 1 thùng mì gói, 1 chai nước mắm, 1 túi đường… cho những người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn như trong quà trình thực hiện Công trình thanh niên Tổ Tuần tra kiểu mẫu.

Các tổ tuần tra kiểu mẫu của Chi đoàn các đơn vị còn thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo tình hình an toàn giao thông. Phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống dịch Covid-19 nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia giao thông an toàn và chung tay cùng xã hội, chính quyền các cấp đẩy lùi dịch bệnh trong những ngày cao điểm phòng chống đại dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, tuổi trẻ CSGT nói riêng và toàn thể lực lượng PC08, Công an TP.HCM sẽ luôn đồng hành cùng với chính quyền địa phương và nhân dân TP thoát khỏi đại dịch và khắc phục những khó khăn sau đại dịch để TP.HCM luôn xứng đáng là một thành phố hiện đại, năng động, nghĩa tình và đi đầu cả nước trong phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội.

