Xúc động hình ảnh "Người vận chuyển" mang sắc phục

Thứ Sáu, ngày 13/03/2020 00:30 AM (GMT+7)

Không có “khoảng cách”, nhưng vẫn luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn là hình ảnh đẹp của các chiến sĩ Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) bảo vệ mục tiêu và những người dân, du khách được cách ly tại một khách sạn ở TP Đà Nẵng. Họ sẵn sàng mua đồ, đưa cơm, vận chuyển tới nơi và giao cho các "bệnh nhân". Những hình ảnh đẹp đó đang nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, ngợi khen của cộng đồng về cách ứng xử rất đẹp nhằm chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Những ngày này, thông tin về trường hợp 2 ca nhiễm bệnh là du khách người Anh đi cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N (N 17) đã đi lại, tiếp xúc rất nhiều nơi, lây nhiễm chéo cho một số người, mới nhất là ca N35 là một cô gái người Đà Nẵng, khiến người dân lo ngại.

Tuy nhiên, người Đà Nẵng vẫn lạc quan khi công tác phòng chống dịch bệnh được các cấp, các ngành trong đó có lực lượng CAND tích cực vào cuộc.

Công an quận Hải Châu bảo vệ KS Vanda (Đà Nẵng) nơi cách ly tại chỗ hơn 30 du khách và cán bộ nhân viên có tiếp xúc với hai du khách người Anh nhiễm Covid-19.

Đà Nẵng còn ghi nhận một tinh thần lạc quan, nghiêm túc của người dân, của nhiều du khách đang phải cách ly tại chỗ do có tiếp xúc gần, ở những điểm các bệnh nhân nhiễm Covid đã đến, lưu trú...

Và hình ảnh của các chiến sĩ CA làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, an toàn tuyệt đối những người đang được cách ly đã gây ấy tượng đẹp với cộng đồng.

Hình ảnh xúc động về cuộc "giao tiếp" hỗ trợ của chiến sĩ Công an trực mục tiêu và người dân tại điểm cách ly.

Câu chuyện “Người vận chuyển” này thật đáng trân trọng. Khi hàng chục du khách, cán bộ nhân viên của khách sạn Vanda được cách ly tại chỗ, ngoài được kiểm tra, khám xét nghiệm Y tế mỗi ngày 2 lần theo quy định thì họ cũng cần nhu yếu phẩm.

Tuy nhiên, ngoài lực lượng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Y tế của thành phố thì chỉ duy nhất các đồng chí Công an trực điểm bảo vệ này mới được tiếp xúc xa, chuyển các nhu yếu phẩm, suất ăn cần thiết cho những người bên trong cách ly. Trong số khoảng 30 du khách (trong và ngoài nước) đang lưu trú cùng với 7 nhân viên khách sạn, còn có một cháu bé dưới 5 tuổi, cần phải có thức ăn cho trẻ nhỏ, nên việc “nhờ” các anh Công an trực bên ngoài hỗ trợ mỗi ngày là không thể tránh khỏi…

Chiều 12/3, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an quận Hải Châu, bịt kín khẩu trang, trử trùng đầy đủ, chúng tôi đã tiếp cận các chiến sĩ Công an quận đang túc trực 24/24 bảo vệ KS Vanda (đường Nguyễn Văn Linh). Không hề “căng thẳng” như tưởng tượng, hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy là một cô gái trên tay áp sát mảnh giấy được viết chữ rất to ở phía trong cánh cửa kính cao, đóng chặt của khách sạn Vanda:

“Em nhờ các anh Công an Hải Châu mua giúp cho một phần cháo cho cháu bé đang bị cách ly bên trong”…

Ngay lập tức, Trung úy Tán Thanh Tùng (Đội trực bảo vệ) giơ dấu hiệu đồng ý. Cả hai bên đều bịt kín khẩu trang, găng tay, khoảng cách từ cánh cửa cũng xa hơn 5m và chỉ có ký hiệu cùng mảnh giấy nhưng hình ảnh đó khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Trung úy Tùng chia sẻ: Chúng tôi được những người đang cách ly bên trong nhắn tin qua điện thoại là cảm ơn “Các anh Công an - người vận chuyển”.

Những "Người vận chuyển" mặc sắc phục luôn tận tình với người dân đang bị cách ly.

Du khách, cán bộ nhân viên được cách ly tại khách sạn Vanda luôn truyền những thông điệp tích cực đến cộng đồng và công tác đảm bảo phòng chống an toàn đối với dịch bệnh Covid 19.

Những người đang bị cách ly tại KS Vanda, ngoài việc nghiêm túc chấp hành quy định, chăm chỉ tập luyện, đã thường xuyên chia sẻ những thông tin tích cực, lạc quan đến tới cộng đồng … như: “Chúng tôi rất ổn và tuyệt đối chấp hành tốt các quy định của Y tế” hay “Cách ly là để an toàn”…

Hình ảnh làm việc nghiêm túc của CBCS Công an.

Thượng tá Lê Cao Tam, Phó Trưởng Công an quận Hải Châu cho biết: Khách sạn Vanda nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng, có rất đông người dân, du khách qua lại nên CBCS đơn vị luôn nghiêm túc chấp hành các quy định, tận tình với công việc nhằm bảo đảm ANTT và an toàn giao thông, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

