Những cây cầu nghìn tỷ đang thay đổi diện mạo hai bên bờ sông Hồng ở Hà Nội

Những công trình này được kỳ vọng mở thêm các hướng kết nối, giảm áp lực cho những cây cầu hiện hữu và tạo động lực phát triển đô thị hai bên sông.

Hà Nội đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án cầu vượt sông Hồng, từng bước hình thành các trục giao thông mới, tăng cường kết nối giữa hai bờ sông và mở rộng không gian phát triển của Thủ đô. Trên các công trường, nhiều hạng mục nền móng, trụ cầu và kết cấu nhịp đang được triển khai đồng loạt, đòi hỏi các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học để đáp ứng những mốc tiến độ đã đặt ra.

Được khởi công ngày 8/10/2025, dự án xây dựng cầu Thượng Cát là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng.

Dự án có điểm đầu tại Km3+504 trên đường Kỳ Vũ (phường Thượng Cát) và điểm cuối tại Km8+731, kết nối với Quốc lộ 23B (xã Thiên Lộc). Công trình được kỳ vọng hình thành trục giao thông mới, góp phần giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu, tăng cường khả năng kết nối khu vực phía Tây Bắc Hà Nội.

Cầu Thượng Cát bắc qua sông Hồng đang thi công rầm rộ (ảnh Nhật Tân).

Theo thiết kế, cầu Thượng Cát được xây dựng theo dạng cầu dây văng, có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 5,2km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,9km. Đoạn cầu vượt sông Hồng dài 780m, gồm 3 nhịp lớn.

Sau một năm triển khai, công trường xây dựng cầu Thượng Cát đang bước vào giai đoạn thi công đồng loạt nhiều hạng mục quan trọng.

Ghi nhận vào đầu tháng 11, hàng loạt kỹ sư, công nhân được huy động, tổ chức thành nhiều mũi thi công cả dưới lòng sông Hồng và trên hai bờ. Không khí lao động tại công trường diễn ra khẩn trương, máy móc, thiết bị hoạt động liên tục.

Các trụ cầu trên bờ ở hai đầu tuyến đã cơ bản hoàn thiện phần kết cấu bê tông cốt thép. Trong khi đó, giữa lòng sông Hồng, hình hài 3 trụ tháp chính của cây cầu đang dần hiện rõ. Đây là những hạng mục quan trọng, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp trong quá trình xây dựng cầu dây văng.

Theo ghi nhận, công tác khoan cọc nhồi tại cả ba vị trí trụ tháp chính đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị thi công đang chuyển sang triển khai hạng mục bệ trụ, từng bước chuẩn bị cho công đoạn thi công thân tháp. Máy móc, sà lan liên tục hoạt động, vận chuyển vật liệu và thiết bị phục vụ thi công giữa lòng sông.

Một trụ cầu bắc qua sông Hồng đang được huy động thi công rầm rộ (ảnh Nhật Tân).

Ở phía xã Thiên Lộc, hệ thống trụ cầu cạn cũng đang dần thành hình. Nhiều mũi thi công được triển khai song song nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục theo kế hoạch.

Khi hoàn thành, cầu Thượng Cát không chỉ tạo thêm một hướng vượt sông Hồng mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Tây Bắc Thủ đô. Công trình được kỳ vọng kết nối thuận lợi với tuyến Vành đai 3,5, mở rộng không gian phát triển đô thị và tăng cường liên kết giao thông giữa khu vực phía Bắc sông Hồng với trung tâm Hà Nội.

Tương tự, tại cầu Tứ Liên, những hạng mục kết cấu chính đang dần thành hình. Đây là dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, trong đó cầu chính dây văng là hạng mục quyết định tiến độ. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành 84/84 cọc khoan nhồi và hai bệ trụ tháp chính P37, P38; công tác thi công thân tháp tiếp tục được triển khai. Tại các hạng mục đường dẫn, cầu vượt và nút giao, nhiều mũi thi công cũng đang được tổ chức song song.

Hà Nội đang tăng tốc thi công 7 dự án cầu vượt sông Hồng với quy mô lớn, nhiều hạng mục nền móng, trụ tháp và kết cấu nhịp dần thành hình (ảnh Nhật Tân).

Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương. Phần cầu chính vượt sông dài 870m, gồm 6 nhịp vòm thép; các hạng mục nền móng cơ bản đã có chuyển biến rõ rệt. Đến nay, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hiện hình. Các đơn vị tiếp tục triển khai cầu dẫn, kết cấu thép và những hạng mục liên quan ở hai đầu cầu.

Tại cầu Mễ Sở, các mũi thi công được bố trí cả trên bờ và dưới sông. Theo ghi nhận của phóng viên, cầu Mễ Sở đã hoàn thành nhiều hạng mục.

Tại cầu Vân Phúc, hiện các hạng mục nền móng cầu chính đã hoàn thành 102/102 cọc khoan nhồi. Phần cầu dẫn đang tiếp tục thi công cọc, bệ trụ và kết cấu nhịp. Một số phần việc giải phóng mặt bằng bổ sung, di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn cần được phối hợp xử lý để bảo đảm điều kiện triển khai đồng bộ.

Những công trình này được kỳ vọng mở thêm các hướng kết nối, giảm áp lực cho những cây cầu hiện hữu và tạo động lực phát triển đô thị hai bên sông Hồng (ảnh Nhật Tân).

Tại cầu Ngọc Hồi, công trường đã triển khai nhiều mũi thi công, song vẫn còn một số phần việc giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật cần tiếp tục phối hợp giải quyết.

Các dự án cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Hồng Hà, Thượng Cát, Vân Phúc và Mễ Sở đảm nhiệm những hướng kết nối khác nhau, bổ sung năng lực vượt sông Hồng cho mạng lưới giao thông Hà Nội và khu vực lân cận. Khi các công trình hoàn thành, người dân và phương tiện sẽ có thêm lựa chọn hành trình giữa hai bờ sông, giảm sự phụ thuộc vào một số cầu hiện hữu, đồng thời tạo điều kiện tổ chức lại các luồng giao thông liên vùng.