Cận cảnh cầu hơn 1.800 tỷ đồng ở Hà Nội chuẩn bị hợp long sau 3 năm thi công

Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống gồm hai công trình quan trọng là cầu đường sắt dài khoảng 280m xây dựng ở phía thượng lưu và cầu đường bộ dài khoảng 382m nằm phía hạ lưu cầu Đuống hiện hữu.

Dự án được triển khai với hai gói thầu xây lắp chính gồm XL01 - cầu đường sắt Đuống và XL02 - cầu đường bộ Đuống. Công trình khởi công tháng 9/2023 với tổng mức đầu tư gần 1.850 tỷ đồng, ban đầu dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025.

Tuy nhiên, quá trình giải phóng mặt bằng chậm khiến nhà thầu không có đủ mặt bằng để thi công đồng bộ. Tiến độ dự án vì vậy phải điều chỉnh, thời gian hoàn thành được lùi đến cuối năm 2026.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án Đường sắt, chủ đầu tư dự án, khu vực bờ sông phía Gia Lâm hiện bố trí 5 mũi thi công. Trong đó, Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đảm nhiệm mũi đúc dầm; 4 mũi còn lại do nhà thầu Cầu 14 triển khai các hạng mục bệ, thân trụ, tường chắn, đường gom và cống thoát nước.

Do mặt bằng chưa đáp ứng để các mũi thi công triển khai đồng thời, 4 mũi của Cầu 14 phải tạm dừng, nhường mặt bằng để Đạt Phương tập trung thi công nhịp chính, bảo đảm mục tiêu hợp long cầu.

Tại gói XL02, phần cầu chính hiện đạt khoảng 97,4% khối lượng. Các đơn vị đang tăng tốc thi công, phấn đấu hợp long trước ngày 10/9.

Sau khi nhịp chính được hợp long, nhà thầu sẽ tiếp tục hoàn thiện những hạng mục cuối như lắp đặt lan can, thi công bê tông nhựa mặt cầu và các phần việc liên quan để đưa công trình vào khai thác.

Đối với gói XL01, cầu đường sắt hiện không còn vướng mắc về mặt bằng. Các trụ chính của cầu đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang triển khai những hạng mục tại hai đầu cầu. Tuy nhiên, hai nhịp đầu cầu chưa thể thi công do phải chờ cầu đường bộ hoàn thành và đưa vào khai thác. Khi phương tiện được chuyển sang cầu mới, cầu Đuống hiện hữu sẽ được dừng khai thác để phục vụ việc kết nối ray cầu đường sắt mới với tuyến Hà Nội - Đồng Đăng đang vận hành.

Cầu Đuống cũ được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1902, kết hợp chức năng đường bộ và đường sắt, nối phường Việt Hưng với xã Phù Đổng (Hà Nội). Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, công trình bị bom đánh sập. Đến năm 1981, cầu được xây dựng lại và đưa vào khai thác, trở thành cây cầu hiện nay.

Cầu hiện hữu được thiết kế với ba phần riêng biệt, trong đó tuyến đường sắt nằm ở giữa, hai bên là phần đường bộ dành cho các hướng lưu thông. Sau nhiều năm khai thác cùng lưu lượng phương tiện ngày càng lớn, công trình xuống cấp nhanh.

Bên cạnh áp lực từ giao thông đường bộ và đường sắt, cầu Đuống còn nằm trên tuyến vận tải thủy có mật độ phương tiện lớn. Tuy nhiên, tĩnh không thông thuyền hạn chế làm gia tăng nguy cơ phương tiện va chạm với cầu, trong khi dòng chảy xoáy khiến hệ thống cọc và trụ cầu chịu tác động xói lở.

Khi dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống hoàn thành, cầu cũ sẽ được tháo dỡ và giao thông đường bộ, đường sắt được tổ chức trên hai cầu mới. Khi đó, năng lực khai thác của cả ba loại hình giao thông sẽ được cải thiện, đồng thời tăng khả năng bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải trên sông.