Hà Nội dự kiến thêm 5 cầu vượt sông Hồng đến năm 2038

Trên sông Hồng có 6 cầu đang khai thác là Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì; 6 cầu đang thi công gồm Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Mễ Sở. Với việc dự kiến bổ sung quy hoạch 5 cầu, hệ thống cầu vượt sông Hồng dọc Trục đại lộ cảnh quan sẽ nâng lên 17. Điểm đầu là cầu Hồng Hà, điểm cuối là cầu Mễ Sở.

Thông tin được nêu tại đề án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến nhân dân từ ngày 7/9 đến 27/9. Phạm vi nghiên cứu trải dài 40 km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đi giữa đô thị trung tâm, thuộc địa giới hành chính của 16 xã phường ven sông Hồng. Tiến độ thực hiện dự kiến từ 2026 đến 2038.

Hệ thống cầu vượt sông dọc Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Nguồn: UBND TP Hà Nội

Việc quy hoạch hệ thống cầu vượt sông nhằm kết nối liên hoàn đường bộ - đường thủy - đường sắt đô thị, tạo động lực phát triển cho khu vực và thành phố, phù hợp định hướng an toàn phòng chống lũ. Mục tiêu tạo tính liên tục, năng lực thông hành cao cho hệ thống giao thông dọc hai bên sông Hồng trong bối cảnh Trục đại lộ cảnh quan được xác lập là một trong 9 trục động lực phát triển của Thủ đô.

Theo quy hoạch tổng thể, cầu Liên Trung dự kiến trên địa bàn xã Ô Diên nối với xã Thiên Lộc. Cầu Tàm Xá trên đoạn tuyến đi qua phường Phú Thượng, vị trí dự kiến giữa cầu Thăng Long và Nhật Tân. Cầu Cự Khối nối phường Lĩnh Nam với Long Biên, giữa đoạn cầu Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Cầu Bát Tràng được quy hoạch trên phường Lĩnh Nam nối với xã Bát Tràng. Cầu Khuyến Lương kết nối Hà Nội với Hưng Yên.

Theo báo cáo ngày 12/8 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, các cầu đang thi công đã bàn giao toàn bộ mặt bằng theo chỉ giới dự án.

Cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo dù bàn giao mặt bằng song còn một số tồn tại liên quan đến phá dỡ công trình, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật. Cầu Thượng Cát phải giải phóng bổ sung hơn 1,1 ha mặt bằng do điều chỉnh dự án được thành phố phê duyệt cuối tháng 7. Cầu Ngọc Hồi ở xã Văn Giang, Phụng Công tỉnh Hưng Yên còn 9,86 ha (hơn 43,5%) mặt bằng đang giải phóng, nguy cơ ảnh hưởng tiến độ dự án.

Khối lượng thi công cầu Hồng Hà đạt 42,6%, cầu Mễ Sở 41,6%, cầu Tứ Liên gần 15,6%, cầu Trần Hưng Đạo hơn 30%, cầu Ngọc Hồi 20,7% và cầu Thượng Cát 14,3%.

Giao thông trên cầu Vĩnh Tuy bắc qua sông Hồng, tháng 8/2026. Ảnh: Thế Bằng

Sông Hồng chảy qua Hà Nội dài khoảng 120 km. Phạm vi nghiên cứu của đồ án kéo dài khoảng 40 km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, chiếm 1/3 tổng chiều dài đoạn sông chảy qua Thủ đô.