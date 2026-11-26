Người dân đi bộ trên đường phố ở Thủ đô Bình Nhưỡng ngày 9-9-2026 (Ảnh: AP)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, ông Pak Hyon Su, Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đã triệu tập ông Sylvain Astier, người đứng đầu Văn phòng Ngoại giao Thụy Sĩ, và trao bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao, đề nghị đóng cửa văn phòng này và yêu cầu ông rời khỏi đất nước.

Động thái này được đưa ra nhằm đáp trả "hành động thù địch công khai" của chính quyền Thụy Sĩ khi đưa Trại Thiếu nhi Quốc tế Songdowon của Triều Tiên vào danh sách mục tiêu trừng phạt.

"Bất kỳ hành động nào vi phạm quyền chủ quyền của Triều Tiên và lợi ích của công dân nước này đều không bao giờ được chúng tôi hoan nghênh", báo cáo cho biết.