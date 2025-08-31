Bi hài chuyện giữ chỗ xem diễu binh

Hai người đi từ 15h ngày 29/8, ngồi suốt 7 tiếng dầm mưa trên đường Nguyễn Thái Học để giữ chỗ. Đến khuya, khi người thân đến đủ và đã yên chỗ chị mới yên tâm.

Thấy quần áo ướt, vợ chồng chị tranh thủ về thay đồ và lấy thêm ít đồ ăn vặt. Nhưng 22h30, họ quay lại, đường đã cấm, chỉ cho người ra, không cho vào. Trình bày, năn nỉ thế nào cũng không được qua. Cuối cùng vợ chồng đành quay về, ngồi nhà xem.

"Chủ quan cái là mất công sức của 7 tiếng đội mưa", Đinh Thùy Trang nói trong sự tiếc nuối vì lỡ cơ hội cùng cả nhà trong dịp đặc biệt.

Người nhà chị Thùy Trang ngồi trú mưa khi chờ duyệt binh, sau khi được chị giữ chỗ, tối 29/8. Ảnh nhân vật cung cấp

Những ngày qua, các nền tảng mạng xã hội chia sẻ nhiều câu chuyện bi hài khi giữ chỗ xem diễu binh. Có thanh niên 3h sáng đã ngồi giữ chỗ cho buổi sơ duyệt lúc 20h, nhưng chỉ vì quay đi tìm áo mưa vài phút mất ngay vị trí. Người khác quyết tâm nhịn đi vệ sinh, thậm chí mặc bỉm để giữ bằng được chỗ đẹp. Thậm chí có người dậy sớm "chiếm chỗ" rất đẹp ở trục đường Kim Mã – Nguyễn Thái Học, nhưng cuối cùng mới biết các khối diễu binh không đi qua làn đường mình đứng.

Chị Đinh Hạnh Thu, 35 tuổi, ở phường Cầu Giấy, cũng suýt mất chỗ vì buồn vệ sinh đúng lúc cao điểm. Trưa 29/8, hai mẹ con xuất phát đi xem tổng duyệt. Chị dặn con gái uống ít nước để tránh phải đi vệ sinh. Đến 18h, người đổ về đông nghịt, không còn hở chỗ nào để nhúc nhích. Đúng lúc đó, cả hai lại muốn đi vệ sinh.

Sau một hồi tính toán, chị Thu thỏa thuận với đôi bạn trẻ ngồi kế bên đang "đói hoa cả mắt" vì cả ngày chưa ăn gì. "Chị đi mua bánh mì giúp bọn em còn em giữ chỗ cho hai mẹ con", họ gợi ý. Chị gật đầu ngay.

"Vừa giải quyết được nỗi buồn, vừa giữ được chỗ, lại thêm tình nghĩa với hàng xóm vỉa hè", chị Thu kể.

Trong khi bố mẹ ngồi từ xa, Minh Đức (giữa) được ngồi hàng đầu, giữa hai người lạ xem sơ duyệt, hôm 27/8. Ảnh nhân vật cung cấp

Không ít gia đình khác cũng rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Gia đình chị Thanh Loan, 38 tuổi, ở Long Biên, đến nơi lúc 19h nên phải đứng từ xa trên đường Thanh Niên.

Cậu con trai 6 tuổi, Minh Đức, được bố mẹ thay nhau công kênh lên vai nhưng xin được thả xuống đất. Bất ngờ, cậu bé tự lách qua đám đông, được mọi người nhường đường, chỉ ít phút sau đã ngồi ngay hàng đầu cạnh một cặp vợ chồng lạ, trò chuyện rôm rả. "Vậy là bằng tài ngoại giao của mình, anh chàng có view VIP, trong khi bố mẹ đứng ngẩng cổ mãi mới thấy đoàn diễu binh", chị Loan cười nói.

Vợ chồng chị Thùy Trang dù mệt mỏi vì chờ đợi, tiếc nuối vì không tận mắt xem buổi tổng duyệt vẫn coi đó là trải nghiệm khó quên. Chị tự an ủi dù sao cũng được sống 7 tiếng trong không khí chờ đợi, hân hoan của ngày vui. "May mắn là tôi giữ được chỗ cho người thân vì họ đã rất vất vả từ quê lên'', chị nói.

Người dân đứng chật kín hai bên đường ngã tư Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ chào đón các khối trong ngày tổng duyệt diễu binh, 30/8. Ảnh: Võ Thạnh

Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Với kinh nghiệm tham dự các sự kiện lớn như lễ diễu binh 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (2024), 50 năm Thống nhất đất nước (2025), anh Nguyễn Duy Hùng, 25 tuổi, ở Hà Đông, chia sẻ 8 bí quyết giúp người xem có trải nghiệm trọn vẹn.

Theo anh, trước tiên cần nghiên cứu kỹ lộ trình để chọn địa điểm "đắc địa", tìm chỗ nghỉ ngơi gần tuyến diễu binh nhằm thuận tiện xử lý tình huống phát sinh. Người xem nên đến sớm ít nhất nửa ngày để có vị trí, đồng thời rèn luyện thể lực, vận động nhẹ khi chờ đợi để tránh kiệt sức. Khi giữ chỗ, chỉ nên chiếm diện tích vừa đủ, sử dụng ghế gấp hoặc bìa carton để nghỉ ngơi, tránh gây cản trở tầm nhìn.

Anh Hùng cũng khuyên nên uống nước từng ngụm nhỏ, mang theo bột điện giải, đồ ăn gọn nhẹ như bánh mì, xúc xích, xôi, kèm hoa quả để duy trì năng lượng. Balo cần có ô, mũ rộng vành, áo mưa mỏng, quạt cầm tay, khăn giấy ướt, sạc dự phòng và khẩu trang. Đi cùng bạn bè hoặc người thân sẽ thuận lợi hơn khi thay phiên giữ chỗ, ngoài ra có thể nhờ sự hỗ trợ từ người xung quanh.

Quan trọng nhất là tinh thần chia sẻ không gian chung: nhường vị trí tốt cho cựu chiến binh, người lớn tuổi, ưu tiên trẻ em ngồi hàng đầu và luôn để mắt tránh bé bị lạc.

"Khi gặp các bác cựu chiến binh, xin hãy ưu tiên và hỗ trợ, đó là cách thể hiện sự trân trọng với thế hệ đi trước", anh nói.