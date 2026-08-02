Rúng động vụ giết người hàng loạt ở Thái Lan

Hai nghi phạm Thana Kerdthong (43 tuổi) và Thongchai Srinil (39 tuổi) bị bắt giữ tại Sa Kaeo hôm 31/7, sau khi thừa nhận đã sát hại hai chị em người Nga - Diana Nazimova (22 tuổi) và em trai Roman Nazimov (17 tuổi) - để cướp xe máy.

Các nghi phạm khai nhận đã chôn cất hai nạn nhân ở huyện Bang Lamung (Chon Buri). Tại đây, thi thể các nạn nhân được tìm thấy chôn cùng nhau trong một ngôi mộ sâu khoảng 1 mét. Trước đó, hai người được báo cáo mất tích từ ngày 26/7.

Người chị gái có dấu hiệu bị hành hung. Em trai bị bắn vào đầu và bụng. Khám nghiệm sơ bộ không tìm thấy bằng chứng cho thấy nạn nhân nữ bị tấn công tình dục, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát tại hiện trường nơi chôn cất hai nạn nhân người Nga. (Ảnh: Bangkok Post)

Tuy nhiên, vụ việc chưa dừng lại ở đó khi nghi phạm Thana Kerdthong thừa nhận đã giết hại một gia đình khác để cướp tài sản.

Cách nơi chôn cất hai nạn nhân người Nga khoảng 2 km, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của người cha, người mẹ và con gái được chôn chung trong ngôi mộ ở một khu rừng dừa.

Cơ quan điều tra sau đó đã bắt giữ thêm hai nghi phạm khác, được xác định là Chatchanan Paen-aiam và Atsadang Chuwong.

Theo lời khai nhận, các nghi phạm đã đến nhà các nạn nhân ở Bang Lamung giả làm cảnh sát, còng tay người chồng 53 tuổi và người vợ 50 tuổi.

Con gái 18 tuổi của cặp đôi sau đó trở về từ cửa hàng tiện lợi và cũng bị khống chế. Các nghi phạm đã đưa cả ba người đến một địa điểm khác trước khi ra tay sát hại và chôn cất thi thể.

Em gái của người phụ nữ bị sát hại, tên Tukta, bật khóc khi nói chuyện với các phóng viên. Bà cho biết gia đình đã tuyệt vọng tìm kiếm chị gái, anh rể và cháu gái sau khi họ mất tích.

Hơn một tháng nay, người thân vẫn liên tục tìm cách liên lạc với gia đình, nhưng không ai trả lời.

Bà Tukta nói rằng, nếu cảnh sát không điều tra vụ sát hại hai nạn nhân người Nga, gia đình có thể sẽ không bao giờ biết được số phận của chị gái, anh rể và cháu gái bà.

Cảnh sát đang tiếp tục xác minh lời khai của Thana và điều tra xem liệu nghi phạm này có liên quan đến các tội ác khác hay không.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 1/8 đã hủy bỏ các cuộc gặp buổi chiều tại Suphan Buri và cho biết sẽ đến Chon Buri để theo dõi cuộc điều tra vụ giết người.

Ông nói rằng những vụ giết người tàn bạo này đã làm tổn hại lòng tin của công chúng, làm hoen ố hình ảnh của đất nước.