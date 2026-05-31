Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Ngày 30/5, Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội đã bắt đầu lập hàng rào chắn, cắm biển báo và triển khai phương án phân luồng giao thông mới tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh nhằm phục vụ công tác thi công ga S3 thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc)

Trong 3 ngày đầu, đơn vị thi công sẽ rào và vận hành thử nghiệm phương án phân luồng để theo dõi, kịp thời điều chỉnh các bất cập phát sinh từ thực tế. Đồng thời, nhà thầu buộc phải bố trí nhân lực phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát giao thông nhằm điều tiết, giảm thiểu tối đa nguy cơ ùn tắc quanh khu vực thi công.

Các công nhân bắt đầu lắp đặt hệ thống hàng rào tại nút giao.

Theo phương án điều chỉnh mới, các phương tiện trên đường Nguyễn Chí Thanh khi đến gần nút giao không được đi thẳng mà phải rẽ vào đường La Thành từ 10 - 30m, sau đó quay đầu để trở lại trục Nguyễn Chí Thanh. Lộ trình tương tự cũng áp dụng cho dòng phương tiện lưu thông trên đường La Thành, buộc phải rẽ vào Nguyễn Chí Thanh trước khi quay đầu để tiếp tục hành trình.

Trong ngày đầu vận hành thử nghiệm phương án điều chỉnh giao thông mới, trục đường Nguyễn Chí Thanh đã rơi vào cảnh hỗn loạn, dòng phương tiện ùn tắc kéo dài.

Mặc dù việc vận hành thử diễn ra vào ngày cuối tuần, không phải giờ cao điểm nhưng vẫn khiến giao thông nhiều đoạn bị ùn ứ. Hàng dài ô tô, xe máy chật vật di chuyển qua nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh.

Do phương án tổ chức giao thông có sự thay đổi lớn, phần lớn người dân di chuyển qua khu vực này đều tỏ ra lúng túng và phải đi theo sự điều tiết, hướng dẫn từ các công nhân trực chiến tại hiện trường.

Trong thời gian vận hành thử, nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành được thay đổi từ hình thức điều khiển bằng đèn tín hiệu sang mô hình tổ chức giao thông tự hành để đánh giá áp lực phương tiện thực tế.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo phương án mới, nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh sẽ chuyển từ hình thức điều khiển bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông tự hành. Các phương tiện lưu thông qua nút sẽ di chuyển theo hệ thống đường tạm, vạch sơn, biển báo chỉ dẫn và các điểm quay đầu được bố trí tại các vị trí mở dải phân cách trên đường La Thành và Nguyễn Chí Thanh.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu triển khai nghiêm các biện pháp giảm bụi, đảm bảo vệ sinh môi trường như lắp đặt hệ thống phun sương quanh công trường, bố trí cầu rửa xe, che chắn khu vực thi công. Các phương tiện thi công chỉ được phép ra vào công trường trong khung giờ từ 22h đến 5h sáng hôm sau, trừ trường hợp được cấp phép đặc biệt.