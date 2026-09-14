Đợt mưa lớn ở miền Bắc có thể kéo dài cả chục ngày

Vùng mưa lớn đang dịch chuyển dần lên phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (14/9), khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khu vực Ninh Bình và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13/9 đến 8 giờ ngày 14/9 cục bộ có nơi trên 160mm như các trạm: Xuân Thủy (Ninh Bình) 166 mm, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 188mm, Hóa Thanh (Quảng Trị) 232.2mm...

Nhiều khu vực mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Ảnh: PV

Theo đà dịch lên của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp gió đông sau áp thấp nhiệt đới, vùng mưa lớn đang lấn dần lên phía Bắc. Hiện tại Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, TP. Hải Phòng đang mưa to diện rộng, Phú Thọ, Quảng Ninh, TP. Hà Nội mưa cũng tăng dần. Nguy cơ rất cao ngập lụt vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất trên vùng núi.

Từ ngày 14/9 đến đêm 15/9, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ chiều 14/9 đến đêm 15/9, khu vực trung du Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 16/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ; các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Tổng lượng mưa từ ngày 14/9 đến ngày 16/9 ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An từ 180-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; Trung du và các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Phú Thọ và Hà Tĩnh, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng khu vực Thanh Hóa và Nghệ An: cấp 2. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Miền Bắc mưa dông dài ngày đến 23/9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 14-15/9, mưa rào và dông rải rác tiếp tục xảy ra, trong đó khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Khu vực từ TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng Cao nguyên Trung Bộ cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 15/9 đến ngày 23/9, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai từ đêm 15-16/9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 21/9, mưa giảm, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị từ đêm 15-16/9 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Sau đó, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong những ngày tới có mưa rào và dông rải rác vào chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 17/9, mưa rào và dông xuất hiện nhiều hơn, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; từ ngày 17/9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong thời gian có mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ nhận định, từ nay đến cuối tháng 9, Hà Nội vẫn còn xuất hiện một số ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày ở mức 35-36 độ C và không kéo dài. Vào khoảng cuối tháng 9, Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, gây ra mưa rào và dông và trời chuyển mát.

Trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam ở phía Nam có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; tại khu vực Trung Bộ hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đặc biệt tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động dân sinh và sản xuất.

Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của mưa dông cục bộ trên biển, gió mùa Tây Nam hoặc hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.