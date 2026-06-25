Những khu vực có mưa dông mạnh chiều tối nay ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm hôm qua (24/6), phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo chiều tối và đêm 25/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 130mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều nay miền Bắc đón mưa dông.

Chiều và tối 25/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bà Lê Thị Hồng Vân, dự báo viên thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ đêm nay, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ dần hình thành vùng hội tụ gió lên đến mức 1.500m. Hình thế thời tiết này gây ra mưa rào và giông rải rác cho khu vực, cục bộ có nơi mưa to.

Theo bà Vân, mưa lớn dự kiến tập trung chủ yếu tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang và Lai Châu...

Vị chuyên gia cho hay do thời gian mưa chủ yếu xảy ra vào ban đêm nên trong ngày 25/6, thời tiết miền Bắc vẫn có nắng nhiều, tuy nhiên nắng nóng gay gắt sẽ bắt đầu suy giảm, nắng nóng chỉ còn tập trung ở các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội với mức nhiệt phổ biến 36-38 độ C.

Bà Vân nhận định từ đêm 25 đến khoảng ngày 28-29/6, vùng hội tụ gió hoạt động mạnh hơn khiến mưa dông lan rộng xuống khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm, ban ngày trời vẫn có nắng nhưng nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ tạm thời chấm dứt, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại miền Bắc giảm mạnh, chỉ còn dao động trong ngưỡng 32-35 độ C.

Trái ngược với xu hướng hạ nhiệt ở miền Bắc, bà Vân dự báo khu vực Trung Bộ thời tiết nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong hai ngày 25-26/6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục duy trì trên diện rộng từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Theo chuyên gia, từ ngày 27/6, đợt nắng nóng này vẫn tiếp diễn ở khu vực Trung Bộ nhưng cường độ bắt đầu có xu hướng giảm nhẹ. Mức nhiệt cao nhất toàn vùng giảm xuống, còn từ 35-38 độ C, có nơi vẫn trên 38 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 25/6, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; đêm 25/6, ở vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao trên 2,0m. Ngày và đêm 26/6, gió trên các vùng biển giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.