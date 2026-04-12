Nhẫn vàng cùng hàng chục triệu đồng bị bỏ quên trên bãi biển Đà Nẵng

Ngày 12-4, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang tiếp nhận, xác minh để trao trả tài sản do người dân đánh rơi tại khu vực bãi tắm trên địa bàn.

Số vàng, tiền mặt thất lạc trên bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: Công an phường Thanh Khê

Theo thông báo, trong buổi sáng cùng ngày, một nhóm bạn trẻ khi đi tắm biển tại bãi Thanh Khê đã phát hiện một số tài sản bị bỏ quên, gồm quần áo, tiền mặt và 2 chiếc nhẫn màu vàng.

Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 40 triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện, nhóm này đã mang toàn bộ tài sản đến Công an phường Thanh Khê giao nộp, đề nghị hỗ trợ tìm người đánh mất.

Hiện, Công an phường Thanh Khê đang thông báo tìm chủ sở hữu số tài sản trên.

Người dân nếu là chủ tài sản, vui lòng liên hệ trụ sở tại số 495 Trần Cao Vân hoặc qua số điện thoại 02363.714.677 để được hướng dẫn nhận lại.

Hành động trung thực, có trách nhiệm của nhóm bạn trẻ đã nhận được "mưa lời khen" trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.