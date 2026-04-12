Hàn Quốc khôi phục tuyến tàu du lịch đến biên giới Triều Tiên

Theo thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, dịch vụ tàu hỏa chở khách kết nối ga Seoul với ga Dorasan sẽ hoạt động trở lại từ ngày 10/4. Động thái này nhằm khôi phục các hoạt động hòa giải và hợp tác liên Triều.

Chuyến tàu mang tên "DMZ Peace Link Train" có lịch trình hoạt động đặc thù để đảm bảo công tác quản lý an ninh tại vùng biên giới. Trong giai đoạn đầu tái khởi động (tháng 4 và tháng 5), tàu sẽ vận hành với tần suất 2 chuyến mỗi tháng, vào ngày thứ Sáu của tuần thứ hai và tuần thứ 4 hằng tháng. Dự kiến từ tháng 6, dựa trên nhu cầu của du khách, tần suất sẽ được tăng lên 4 chuyến mỗi tháng, duy trì vào các ngày thứ Sáu hằng tuần.

Một đoàn tàu của Hàn Quốc đến ga Dorasan ở Paju, Geyonggi, ngày 18 tháng 12 năm 2018. Ảnh: Joint Press Corss

Mỗi chuyến tàu chỉ giới hạn tối đa 120 hành khách. Do ga Dorasan nằm trong khu vực kiểm soát dân sự, du khách bắt buộc phải đăng ký vé trước thông qua hệ thống trực tuyến của KORAIL Tourism Development. Hành khách phải mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để làm thủ tục kiểm tra an ninh tại ga Imjingang trước khi tàu tiến vào khu vực biên giới.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, chuyến tàu DMZ Peace Link Train là một phần trong nỗ lực nối lại các hoạt động tham quan khu vực biên giới.

Ga Dorasan cách trung tâm Seoul khoảng 56 km, nằm gần khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai nước. Tuyến đường sắt này thuộc trục Gyeongui, từng đóng vai trò kết nối liên Triều.

Nhà ga này được thành lập sau hội nghị thượng đỉnh năm 2000 giữa lãnh đạo hai nước. Khi đó, hai bên đã thống nhất kết nối lại hệ thống đường sắt bị chia cắt từ giai đoạn 1950-1953.

Trong quá khứ, Dorasan không chỉ là điểm du lịch mà còn là huyết mạch kinh tế. Các chuyến tàu chở hàng từng đi qua ga này để vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm đến Khu công nghiệp chung Kaesong, dự án hợp tác kinh tế biểu tượng nằm bên phần lãnh thổ Triều Tiên. Su khi khu công nghiệp này bị đóng cửa vào năm 2016 do căng thẳng leo thang, ga Dorasan chỉ còn duy trì các chuyến tàu phục vụ khách tham quan.

Đến cuối năm 2019, mọi hoạt động tại đây bị đình chỉ hoàn toàn do sự bùng phát của dịch dịch tả lợn châu Phi, sau đó là đại dịch Covid-19 kéo dài. Việc tái khởi động tuyến tàu sau gần 7 năm "đóng băng" được kỳ vọng sẽ làm sống lại bầu không khí hòa bình tại khu vực biên giới.

Việc nối lại tuyến tàu được xem là bước đi nhằm khôi phục hoạt động du lịch tại khu vực phía bắc tỉnh Gyeonggi. Khu vực quanh ga Dorasan hiện có một số điểm tham quan như đài quan sát biên giới và các tuyến tham quan tìm hiểu lịch sử.