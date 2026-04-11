Học sinh lớp 8 mang lựu đạn nhặt được còn nguyên kíp nổ giao nộp CSGT

Sáng 11-4, Công an xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết chỉ trong vòng một tuần, 2 quả lựu đạn chưa phát nổ đã liên tiếp được phát hiện trên địa bàn.

Vào chiều 10-4, anh Kpă Nung (trú tại thôn Blôm, xã Ia Pa) trình báo việc có thấy 1 quả lựu đạn trên một tảng đá tại khu vực sông Pa. Công an xã Ia Pa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhận định đây là lựu đạn còn sót lại sau chiến tranh, đã bị gỉ sét.

Quả lựu đạn còn nguyên kíp nổ được một học sinh lớp 8 mang tới giao nộp lực lượng CSGT

Trước đó, vào chiều 3-4, một học sinh lớp 8 tại thôn Quý Đức, xã Ia Pa nhặt được một quả lựu đạn còn nguyên kíp nổ. Em đã mang đến giao nộp Đội CSGT số 1, Phòng CAGT - Công an tỉnh Gia Lai đang tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trường Sơn Đông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Ia Pa đã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự xã thu giữ những quả lựu đạn nêu trên để xử lý an toàn.

Phát hiện quả lựu đạn bên bờ suối, anh Kpă Nung nhanh chóng báo công an tới xử lý

Công an xã Ia Pa khuyến cáo khi phát hiện vũ khí, đạn bom còn sót lại sau chiến tranh, người dân cần nhanh chóng báo cho lực lượng công an hoặc quân sự nơi gần nhất để xử lý. Người dân tuyệt đối không được tự ý đào bới, di chuyển đạn bom, vì rất nguy hiểm.