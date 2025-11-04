Chân dung Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài
Bộ Chính trị điều động, phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ...
