Nhà thấp hơn mặt đường cả mét khi quốc lộ cửa ngõ TP HCM nâng nền

Quốc lộ 13 đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến nút giao Lê Hồng Phong (Thủ Dầu Một) dài khoảng 13 km, được mở rộng từ 6 lên 8 làn xe. Dự án khởi công năm 2022, tổng vốn gần 1.400 tỷ đồng, theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Đoạn từ trạm thu phí Lái Thiêu đến cầu Vĩnh Bình, phường Lái Thiêu, TP HCM, được nâng nền 0,5 m đến hơn một mét, khiến nhiều nhà dân thấp hơn mặt đường. Đất đá ngổn ngang, bùn tràn vào nhà.

Nhiều tiểu thương dọc quốc lộ cho biết gần một tháng qua, việc buôn bán khó khăn do đất đá thi công che lấp mặt tiền.

Bà Nguyễn Dung, 50 tuổi, đứng trước miệng cống cao hơn nền nhà 1,2 m. Bà thuê căn nhà mở tiệm hớt tóc, song từ khi đường nâng nền, khách ít ghé vì đi lại bất tiện.

"Cống cao, đường chưa làm xong, trời mưa nước tràn vào nhà đầy bùn đất", bà nói.

Nền đường được nâng cao ngang vai người đứng trước nhà, gây khó khăn cho việc ra vào.

Một số hộ kê gạch, đặt tấm sắt làm lối ra vào tạm.

Người dân bơm nước từ nhà ra quốc lộ để chống ngập sau mưa, chiều 28/9.

Ông Lưu Hoàng Huệ, phường Lái Thiêu, cho biết đã chi hơn 20 triệu đồng nâng nền phía trước xưởng cơ khí của gia đình. "Trời mưa nước tràn vào lầy lội, hư hết máy móc", ông nói.

Nước từ quốc lộ tràn vào sân cửa hàng Thế Giới Di Động, khiến nhân viên phải kê cao các thiết bị điện tử.

Hai bên đường, các công nhân tất bật thi công san lấp mặt đường, làm hệ thống cống.

Nhiều đoạn đang thi công lầy lội, xuất hiện ổ gà, khiến xe cộ đi lại khó khăn.

Quốc lộ 13 dài hơn 140 km, nối TP HCM với Bình Dương và Bình Phước cũ. Trục đường huyết mạch ở cửa ngõ đông bắc thành phố đi qua nhiều khu dân cư đông đúc, kết nối bến xe Miền Đông cũ và nội đô, thường xuyên ùn tắc. Gần đây, việc nâng cấp cầu Bình Triệu khiến tình trạng kẹt xe thêm nghiêm trọng.

TP HCM cũng đang xúc tiến ba dự án BOT nâng cấp quốc lộ 1, quốc lộ 22 và đường trục Bắc - Nam.

Đoạn mở rộng quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến Vĩnh Bình. Đồ họa: Tâm Thảo