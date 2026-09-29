Nhà thấp hơn mặt đường cả mét khi quốc lộ cửa ngõ TP HCM nâng nền
Nền quốc lộ 13 được nâng cao 0,5 m đến hơn một mét, khiến nhiều nhà dân thấp hơn mặt đường, đi lại khó khăn, bị nước mưa tràn vào.
Quốc lộ 13 đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến nút giao Lê Hồng Phong (Thủ Dầu Một) dài khoảng 13 km, được mở rộng từ 6 lên 8 làn xe. Dự án khởi công năm 2022, tổng vốn gần 1.400 tỷ đồng, theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).
Đoạn từ trạm thu phí Lái Thiêu đến cầu Vĩnh Bình, phường Lái Thiêu, TP HCM, được nâng nền 0,5 m đến hơn một mét, khiến nhiều nhà dân thấp hơn mặt đường. Đất đá ngổn ngang, bùn tràn vào nhà.
Bà Nguyễn Dung, 50 tuổi, đứng trước miệng cống cao hơn nền nhà 1,2 m. Bà thuê căn nhà mở tiệm hớt tóc, song từ khi đường nâng nền, khách ít ghé vì đi lại bất tiện.
"Cống cao, đường chưa làm xong, trời mưa nước tràn vào nhà đầy bùn đất", bà nói.
Nền đường được nâng cao ngang vai người đứng trước nhà, gây khó khăn cho việc ra vào.
Người dân bơm nước từ nhà ra quốc lộ để chống ngập sau mưa, chiều 28/9.
Ông Lưu Hoàng Huệ, phường Lái Thiêu, cho biết đã chi hơn 20 triệu đồng nâng nền phía trước xưởng cơ khí của gia đình. "Trời mưa nước tràn vào lầy lội, hư hết máy móc", ông nói.
Nhiều đoạn đang thi công lầy lội, xuất hiện ổ gà, khiến xe cộ đi lại khó khăn.
Quốc lộ 13 dài hơn 140 km, nối TP HCM với Bình Dương và Bình Phước cũ. Trục đường huyết mạch ở cửa ngõ đông bắc thành phố đi qua nhiều khu dân cư đông đúc, kết nối bến xe Miền Đông cũ và nội đô, thường xuyên ùn tắc. Gần đây, việc nâng cấp cầu Bình Triệu khiến tình trạng kẹt xe thêm nghiêm trọng.
TP HCM cũng đang xúc tiến ba dự án BOT nâng cấp quốc lộ 1, quốc lộ 22 và đường trục Bắc - Nam.
Đoạn mở rộng quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến Vĩnh Bình. Đồ họa: Tâm Thảo
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/09/2026 10:06 AM (GMT+7)