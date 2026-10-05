Từ hôm nay, người đăng tin giả có thể bị công bố danh tính

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 328/2026/NĐ-CP quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định có hiệu lực từ hôm nay (5/10).

Tại nghị định này quy định chi tiết về nội dung công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật bao gồm việc công bố danh tính cá nhân, tổ chức phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật sau khi có kết luận kiểm chứng, xác minh, làm rõ.

Việc công bố danh tính phải tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin, trừ trường hợp pháp luật liên quan có quy định khác. Đồng thời, việc công bố danh tính người đăng tin, chia sẻ tin giả chỉ được tiến hành sau khi thông tin đã được kiểm chứng, xác minh, làm rõ và xác thực là tin giả, tin sai sự thật.

Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VNeID từ ngày 5/10.

Về hình thức công bố, cơ quan chức năng có thẩm quyền căn cứ vào tính chất, mức độ và hậu quả thiệt hại của tin giả để lựa chọn hình thức phù hợp, trong đó có thể gửi thông tin thông qua các hình thức sau: Gửi đến khu dân cư nơi cá nhân, tổ chức liên quan cư trú;

Gửi đến cơ quan, tổ chức nơi cá nhân làm việc; Công bố, cảnh báo trên trang, cổng thông tin hoặc ứng dụng công khai của cơ quan, đơn vị; Công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan trực tiếp kiểm chứng; Công bố trên phương tiện truyền thông đại chúng; Công bố, cảnh báo chính thức cấp nhà nước.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 328/2026 còn nêu rõ, tin giả, tin sai sự thật phải được gắn nhãn trong vòng 24h, từ khi được xác minh. Cụ thể, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành kiểm chứng, xác minh, làm rõ tin giả, tin sai sự thật kết luận thông tin là tin giả, tin sai sự thật phải gắn nhãn.

Hình thức gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật là đánh dấu, hiển thị cảnh báo bằng ký hiệu, biểu tượng hoặc thể hiện dòng chữ "TIN GIẢ, TIN SAI SỰ THẬT" đối với thông tin được xác thực là tin giả, tin sai sự thật.

Có thể phản ánh tin giả qua VNeID

Một quy định khác đáng chú ý tại Nghị định 328 là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật qua ứng dụng VNeID.

Sau khi tiếp nhận, thông tin sẽ được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng, xác minh và xử lý theo quy định.

Quy định này tạo thêm một kênh để người dân, cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện nội dung có dấu hiệu là tin giả, tin sai sự thật.

Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công bố, cảnh báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng đối với tin giả, tin sai sự thật có nguy cơ gây khủng hoảng truyền thông hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và trật tự quản lý kinh tế.

Bộ Công an cũng phối hợp với khu dân cư nơi cá nhân, tổ chức phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật và khu dân cư nơi bị ảnh hưởng bởi tin giả, tin sai sự thật để công bố, cảnh báo.